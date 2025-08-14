„Operațiunea împotriva Ungariei a fost lansată oficial”. Peter Magyar acuză Rusia că se amestecă în politica de la Budapesta şi cere explicații

Tensiunile dintre Rusia și Ungaria escaladează după ce Serviciul de Informații Externe rus (SVR) a acuzat Comisia Europeană că ar pregăti o „schimbare de regim la Budapesta”. Liderul opoziției, Peter Magyar, acuză Rusia de dezinformare şi de ingerinţă în politica internă a țării.

Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, a acuzat Moscova că încearcă să se amestece în politica internă a țării, după ce SVR, serviciul rus de spionaj, a emis un comunicat în care susține că Comisia Europeană ar lua în considerare o „schimbare de regim la Budapesta”.

Prim-ministrul Viktor Orban, aflat la putere din 2010, a fost criticat demai mulţi lideri UE pentru relațiile apropiate cu Moscova și pentru opoziția față de sprijinul militar acordat Ucrainei, în timp ce guvernul său încearcă să relanseze economia afectată de inflație.

Analiștii politici avertizează că partidul Fidesz al lui Viktor Orban se poate confrunta cu cea mai dificilă provocare la alegerile parlamentare de primăvară, în contextul susținerii tot mai puternice de care se bucură formațiunea politică Tisza, condusă de Peter Magyar.

Mesajul serviciului rus de spionaj

SVR susține că are informații privind intențiile Comisiei Europene și acuză Bruxelles-ul că vede guvernul Ungariei ca pe un obstacol pentru „Europa unită”.

De altfel, în octombrie 2024, chiar Viktor Orban făcea afirmaţii asemănătoare, declarând că UE încearcă să răstoarne guvernul său și să impună o administrație „marionetă” la Budapesta.

În ceea ce îl priveşte pe Peter Magyar, Serviciul de Informații Externe rus îl descrie pe acesta drept un om loial „elitelor globaliste” și acuză Budapesta de încercări de a influența deciziile colective, în special în privința Rusiei și Ucrainei.

Reacția lui Peter Magyar

Printr-o postare pe contul său de Facebook, Peter Magyar a acuzat Rusia că se amestecă în politica internă a Ungariei..

„După 34 de ani, Rusia vrea din nou să intervină direct în politica maghiară, vrea să influențeze din nou decizia alegătorilor maghiari fără discriminare. Ultimul soldat sovietic a părăsit țara noastră în iunie 1991. Acum oamenii lor sunt din nou aici, unde lucrează în secret și în câmp deschis. Știm ce pregătesc: dezinformare, amenințări, hackeri, ferme de troli digitali, șantaj. Operațiunea împotriva Ungariei a fost lansată oficial ieri”, a scris el joi, 14 august, pe Facebook.

În acelaţi timp, Peter Magyar a criticat dur lipsa de reacţie a autorităţilor din Ungaria: Unde se află celebra protecție a suveranității în acest moment, unde se află Tamás Lánczi, care câștigă 5 milioane HUF pe lună, în acest moment? Unde este Biroul de Protecție Constituțională, unde este Comisia de Securitate Națională? Unde este procuratura maghiar?

Nimeni nu face nimic... deși acesta nu mai este suspect, operațiunea a fost lansată. Toţi ochii sunt închişi.

Politicianul maghiar a încheiat prin a cere ambasadorului rus din Ungaria explicații și a solicitat autorităților să protejeze suveranitatea țării.

„În calitate de lider al celui mai puternic partid maghiar, cer o explicație imediată de la ambasadorul acreditat al Rusiei în țara noastră cu privire la a cărei misiune, în ce scop intervine Afacerile Interne ungare. Mai mult, ne așteptăm ca suveranitatea Ungariei să fie respectată în viitor. Așteptăm ca autoritățile maghiare să își îndeplinească sarcina fără întârziere: să protejeze suveranitatea țării noastre și securitatea națiunii noastre în conformitate cu regulile legii și conform jurământului lor!”, a concluzionat Peter Magyar.