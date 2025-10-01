Spionii lui Putin acuză Kievul că planifică o operațiune provocatoare în Polonia pentru a da vina pe Rusia

search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a transmis un avertisment conform căruia regimul de la Kiev ar pregăti o provocare menită să implice statele europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova.

Atacuri aeriene rusești asupra orașului ucrainean Harkov FOTO Profimedia
Atacuri aeriene rusești asupra orașului ucrainean Harkov FOTO Profimedia

„Potrivit informațiilor primite de SIE al Rusiei, după provocările anterioare cu vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al Poloniei și României, autoritățile de la Kiev nu renunță la încercările de a escalada situația și de a atrage NATO într-o confruntare directă cu Rusia”, se arată în comunicatul SVR.

Mai mult, Serviciul de Informații Externe al Rusiei susține că în curs de pregătire „se află o nouă acțiune, centrată pe o grupare de sabotaj și recunoaștere (GSR), care ar urma să fie trimisă pe teritoriul Poloniei”. Grupul ar fi, potrivit SVR, alcătuit din militari ai unităților speciale ale Rusiei și Belarusului.

„Candidații pentru scenariu sunt selecționați dintre combatanții care luptă de partea forțelor ucrainene: membri ai Legiunii «Libertatea Rusiei» și ai regimentului belarus «Kalinovski»”, precizează comunicatul.

Se susține că, după „identificarea și neutralizarea” grupului de către forțele de ordine poloneze, membrii acestuia ar urma să facă declarații în fața mass-media, denunțând Rusia și Belarus pentru presupuse tentative de destabilizare.

În contextul incidentelor recente cu drone rusești în state europene, SVR spune că evenimentul ar fi menit să convingă publicul european că Moscova și Minsk sunt în spatele tuturor acțiunilor ostile.

Conform SVR, scenariul ar fi fost elaborat de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, în cooperare cu serviciile speciale poloneze. Nu se exclude ca operațiunea să fie acompaniată de simularea unui atac asupra infrastructurii critice din Polonia, pentru a amplifica impactul public.

„Scopul provocării este evident: a demonstra comunității internaționale că Moscova amplifică nivelul escaladării. La Kiev se mizează pe determinarea țărilor europene de a răspunde cât mai dur, de preferință în mod militar. În fața unei înfrângeri iminente, regimul lui Zelenski este gata, ascunzându-se după europeni, să recurgă la cele mai drastice măsuri, chiar cu prețul provocării unui «război mare»”, subliniază SVR.

ISW: Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia

Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina, a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) marți seară

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat, Ucraina, fără nicio bază, că s-ar pregăti să desfășoare un atac sub steag fals cu forțe speciale și eventual drone împotriva infrastructurii critice din Polonia, pentru a implica Rusia și Belarus.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) apreciază că Rusia creează probabil condițiile informaționale astfel încât să poată învinovăți Ucraina pentru oricare dintre atacurile descrise pe care Rusia însăși le-ar putea comite împotriva Poloniei sau altor state NATO.

În mod similar, Rusia a acuzat Ucraina pe 26 septembrie că  se pregătește să lanseze atacuri cu drone împotriva Poloniei și României pentru a provoca un război cu Rusia, în ciuda faptului că oficialii polonezi și români au atribuit Rusiei mai multe incursiuni cu drone în spațiul lor aerian, în luna septembrie.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, susține că are informații despre presupusul plan al Ucrainei, care ar include:

„- Repararea mai multor drone rusești doborâte sau interceptate.

- Echiparea acestora cu încărcături explozive.

- Lansarea dronelor, controlate de specialiști ucraineni, sub aparența de „drone rusești”, asupra unor importante huburi de transport NATO din Polonia și România.

- Derularea simultană a unei campanii de dezinformare în Europa, pentru a învinui Moscova. Provocarea unui conflict armat între Federația Rusă și NATO”, a scris Zaharova, pe Telegram.

„În scopul realizării acestei provocări, pe 16 septembrie, la poligonul Yavoriv din vestul Ucrainei, au fost deja aduse drone rusești Geran.  Acestea au fost reparate anterior. După cum scriu jurnaliștii maghiari, motivul acestor acțiuni ale lui Zelenski este simplu: armata ucraineană suferă o înfrângere zdrobitoare, adaugă ea, amenințând că un astfel de scenariu va duce la Al Treilea Război Mondial. 

