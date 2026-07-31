Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că statele occidentale s-au unit împotriva Rusiei și a acuzat guvernele din Vest că folosesc războiul din Ucraina pentru a slăbi Moscova și pentru a provoca schimbări interne în Federația Rusă.

Potrivit declarațiilor preluate de agenția de stat TASS, Lavrov a susținut că situația nu trebuie tratată cu superficialitate, afirmând că „Nu este o glumă: întregul Occident s-a unit împotriva Rusiei”, relatează agenția Tass.

Șeful diplomației ruse a afirmat că recentele succese militare ale Ucrainei au fost posibile datorită sprijinului acordat de aliații occidentali ai Kievului.

Mai mult, Lavrov a acuzat țările occidentale că urmăresc „dezmembrarea” Rusiei și încearcă să întoarcă populația împotriva actualei conduceri de la Kremlin, notează Kyiv Post, citând aceeași agenție.

Țările care susțin Ucraina au transmis în repetate rânduri că ajutorul militar furnizat are ca scop sprijinirea apărării țării în fața invaziei ruse.

„Rusia nu ar trebui să se înfurie sau să cadă în isterie”

Ministrul rus de Externe a criticat, de asemenea, ceea ce a numit ultimatumuri adresate Moscovei privind încheierea războiului și a sugerat că Rusia nu este dispusă să facă concesii în actualele condiții.

„Rusia nu ar trebui să se înfurie sau să cadă în isterie, ci să dezvolte o furie sănătoasă în politica sa externă”. a spus oficialul rus.

Într-o altă declarație, Serghei Lavrov a descris statele baltice drept „principalele focoase" ale Occidentului împotriva Rusiei. El a criticat dezbaterile din regiune privind eventuale restricții referitoare la amplasarea armelor nucleare, prezentând aceste discuții drept o nouă amenințare la adresa Moscovei.

Lavrov a reiterat poziția Kremlinului potrivit căreia Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace cu Ucraina, însă numai pe baza unor propuneri pe care Moscova le consideră rezonabile. El a subliniat că autoritățile ruse nu vor accepta garanții sau angajamente bazate exclusiv pe încredere.

Oficialul rus a respins și ideea unui armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului înaintea începerii negocierilor. Lavrov a invocat discuțiile desfășurate la Istanbul în primele luni ale războiului, susținând că Rusia și-a redus atunci operațiunile militare în zona Kievului ca gest de bunăvoință, însă procesul de negociere a eșuat ulterior.