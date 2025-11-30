search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ce strategie urmărește Rusia în politica externă? „Teoria haosului”, spune politologul Anton Barbașin

0
0
Publicat:

Mult timp, abordarea Rusiei în politica externă a fost explicată prin ideea multipolarității – convingerea că dominația globală a Statelor Unite trebuie contrabalansată. Totuși, această lentilă nu oferă o explicație completă pentru acțiunile Moscovei din ultimii ani, inclusiv declanșarea războiului din Ucraina și refuzul de a negocia pacea. În interiorul cercurilor intelectuale apropiate Kremlinului a câștigat însă teren o altă paradigmă: așa-numita „Teorie a haosului”, dezvoltată de experți asociați Clubului Valdai.

În interiorul cercurilor intelectuale apropiate Kremlinului a câștigat teren „Teoria haosului”
În interiorul cercurilor intelectuale apropiate Kremlinului a câștigat teren „Teoria haosului”

Într-o analiză pentru proiectul Riddle,și preluată de publicația rusă Meduza, politologul Anton Barbașin examinează această viziune și modul în care ea încearcă să ofere un cadru coerent politicii externe a Rusiei.

Elementele esențiale ale „Teoriei haosului”

Potrivit autorilor apropiați Clubului Valdai, haosul din relațiile internaționale este un fenomen natural și inevitabil, care urmează prăbușirii centrelor tradiționale de putere. În această interpretare, nici vechea bipolaritate nu a reapărut, nici multipolaritatea nu a produs reguli general acceptate.

„Evoluția mediului internațional ne conduce spre o configurație până acum marginală în dezbatere – o lume fără poli, caracterizată prin schimbări rapide, competiție generalizată și declinul instituțiilor consacrate”, notează autorii raportului Valdai „Viața într-o lume care se destramă”.

Teoreticienii vorbesc despre sfârșitul ordinii unipolare, dar și al arhitecturii post-Ialta ori chiar post-Vestfalia. „Vechiul sistem nu mai există. Unul nou nu s-a conturat încă și nu este clar cum ar trebui să arate”, afirmă ei.

1. Primul postulat: vechea ordine nu mai poate fi restaurată

Din această perspectivă, Occidentul – principalul apărător al vechiului sistem – va fi, în cele din urmă, forțat să accepte că menținerea lui este imposibilă. Această constatare ar urma să deschidă spațiul pentru negocieri privind noi forme de cooperare cu Rusia și cu statele din afara blocului occidental.

Teoria nu cere distrugerea accelerată a vechilor instituții, dar susține că încercările de stabilizare sunt ineficiente și, adesea, contraproductive.

2. Al doilea postulat: haosul nu poate fi controlat

În opinia autorilor Valdai, lumea a intrat într-o epocă a deciziilor unilaterale, în care capacitatea de adaptare devine mai importantă decât stabilitatea. Într-un astfel de mediu, câștigă statele capabile să reacționeze rapid, să-și ajusteze interesele și să modifice regulile atunci când este necesar.

„Pe primul plan nu se mai află restabilirea controlului, ci siguranța operațională pentru state”, subliniază autorii.

3. Al treilea postulat: „fiecare pentru sine”

În acest registru, alianțele rigide își pierd relevanța. Rusia își adaptează parteneriatele în funcție de circumstanțe – de la sprijinul pentru regimul Assad la flexibilitatea pozițiilor în Siria sau modul de gestionare a tensiunilor dintre Iran și Israel. În același spirit se înscriu și noile acorduri cu Coreea de Nord.

Citește și: SUA ar fi lovit a doua oară o ambarcațiune în Caraibe pentru a ucide doi supraviețuitori ai unui atac anterior. Pentagonul neagă acuzațiile

Nu există angajamente permanente; orice poziție este negociabilă dacă balanța avantajelor se modifică.

4. Al patrulea postulat: sfârșitul universalismului moral

„Universalismul și ideea de justiție au încetat să existe”, afirmă teoreticienii.

În această logică, moralitatea nu mai reprezintă un criteriu al deciziei politice. Consecința este legitimizarea sprijinului pentru regimuri autoritare sau atacuri asupra infrastructurii civile, inclusiv în Ucraina.

În viitoarea ordine internațională, spun autorii, nu va exista „partea corectă a istoriei”, ceea ce elimină orice constrângeri normative.

Tot în această direcție se înscrie și ideea „statului-civilizație”, promovată de Vladimir Putin, potrivit căreia Rusia nu trebuie să se alinieze nici regulilor occidentale, nici celor orientale, ci să urmeze un cod propriu, definit de conducerea actuală.

5. Al cincilea postulat: forța militară ca garanție a supraviețuirii

În interpretarea Valdai, intensificarea conflictelor este inevitabilă pe măsură ce lumea se reconfigurează. Normele juridice și instituțiile internaționale vor juca un rol tot mai redus, iar soluționarea disputelor va depinde de capacitatea militară a statelor.

Normalizarea războiului – inclusiv discuțiile despre utilizarea armelor nucleare – este prezentată ca parte a unei noi realități. „Există convingerea că războiul este posibil, întrebarea fiind cum sunt minimizate pierderile”, spun autorii.

Aplicarea teoriei în politica externă a Rusiei

Documentele publicate anual la evenimente ale Clubului Valdai, unde participă și președintele rus, sunt concepute pentru a oferi o bază ideologică direcțiilor deja asumate de politica externă a Moscovei.

Citește și: Țintele potențiale din SUA care ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor Oresnik trimise de Rusia în Venezuela

În acest cadru, anexarea Crimeei și încălcarea normelor internaționale nu mai sunt prezentate drept decizii ale conducerii ruse, ci drept consecințe naturale ale „haosului” global.

Teoria sugerează, de asemenea, că în noua realitate internațională, astfel de acțiuni ar putea fi, în timp, acceptate, iar sancțiunile occidentale ar ajunge să fie revizuite sau anulate.

Paralel, conceptul justifică militarizarea permanentă a societății, a cărei extindere nu este legată doar de războiul din Ucraina, ci de necesitatea menținerii securității interne și a rezistenței la influențele Occidentului.

În acest sens, drepturile omului și libertățile civile sunt reinterpretate prin prisma „interesului național”, așa cum îl definește actuala conducere.

„Teoria haosului” îndeplinește trei funcții: descrie schimbările deja produse în politica externă, furnizează o justificare intelectuală pentru ele și oferă un cadru flexibil care permite adaptarea la noi situații fără constrângeri normative.

Deși nu presupune renunțarea la toate structurile internaționale – inclusiv la dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU – această doctrină nu lasă loc pentru concesii în privința obiectivelor urmărite de Rusia, în special în Ucraina.

În același timp, Moscova va continua să promoveze ideea unei restructurări profunde a arhitecturii europene și globale de securitate, în linie cu premisele „Teoriei haosului”.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
digi24.ro
image
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
mediafax.ro
image
Ultimele informații despre Ștefan Bană, fotbalistul căzut în depresie la 21 ani. Propunerea pe care i-a făcut-o Oțelul Galați. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
observatornews.ro
image
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Gref, grepfrut, grefrut sau grep: ce forme sunt corecte în limba română
playtech.ro
image
„Va mai juca Ngezana?”. Decizia lui Gigi Becali, după ce fundașul a refuzat să intre în Farul – FCSB 1-2
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Arde turla unei biserici din Bacău! Flăcările s-au extins pe sute de metri pătrați
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Noua fraudă care îi vizează pe cei care locuiesc la bloc! Românii pot pierde într-o secundă toți banii din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Exclusiv! Diana Bart despre divorț, un nou început și feminitate la 40 plus: “Mi-am dorit să trăiesc, nu doar să exist”

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!