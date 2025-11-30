search
Țintele potențiale din SUA care ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor Oresnik trimise de Rusia în Venezuela

Publicat:

După ce a încălcat deja tratatele globale prin mutarea armelor nucleare în Belarus, Rusia semnalează acum că intenționează să desfășoare în Venezuela rachete balistice puternice care pot ajunge în SUA.

Rachete Oresnik FOTO: Shutterstock
Rachete Oresnik FOTO: Shutterstock

Încă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, a fost clar că acesta nu a fost un conflict local sau regional. Kremlinul urmărește să dezmembreze ordinea globală existentă și să își extindă influența în Europa și în întreaga lume. Alianțele sale cu Coreea de Nord și Iran, transferul de arme nucleare către Belarus și războiul hibrid din Europa confirmă această strategie mai largă. Acum, Moscova pare pregătită să escaladeze și mai mult, scrie United 24 Media.

Planuri de desfășurare a rachetelor Oresnik în Venezuela

Rusia ar putea furniza Venezuelei noile sale rachete Oresnik și Kalibr, a declarat deputatul rus Alexei Zhuravlyov pentru Gazeta.ru pe 1 noiembrie. Potrivit acestuia, Moscova furnizează deja regimului lui Nicolás Maduro cantități mari de armament, de la arme de foc la aeronave.

„Nu văd niciun obstacol în aprovizionarea unei țări prietene cu noutăți precum Oresnik”, a spus el. "Sau, de exemplu, Kalibr-urile bine dovedite. Nicio obligație internațională nu limitează Rusia aici".

Potențialul transfer al acestei arme către Venezuela comportă riscuri semnificative. Dar care sunt acestea mai exact?

Raza de acțiune a rachetelor Oresnik din Venezuela

Raza de acțiune exactă a rachetelor Oresnik nu este confirmată public, dar majoritatea datelor din surse deschise o estimează la aproximativ 5 500 km. Este o rachetă balistică intercontinentală cu rază medie de acțiune dezvoltată în Rusia în ultimul deceniu.

În ciuda unui acord de lungă durată între SUA și Rusia de a nu dezvolta astfel de arme - în special Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară (INF) din 1987 - Moscova a abandonat efectiv acest acord. În 2024, Oresnik ar fi fost lansată împotriva orașului ucrainean Dnipro, deși fără un focos nuclear.

Acest tip de armă oferă Rusiei capacitatea de a efectua atacuri nucleare în aproape toată Europa, în timp ce capitalele europene rămân în mare parte fără apărare. Sistemele americane de apărare antirachetă sunt amplasate în Polonia și România, cu alte câteva măsuri de protecție.

Acum, odată cu semnalarea de către Rusia a intenției sale de a desfășura Oresnik în Venezuela, amenințarea se extinde și mai mult. De pe teritoriul Venezuelei, racheta ar putea viza cea mai mare parte a Americii de Sud, Caraibe, Mexic și o mare parte din Statele Unite - Washingtonul fiind probabil printre țintele sale principale, date fiind relațiile tensionate dintre SUA și regimul lui Maduro. Chiar și părți din Canada ar putea intra în raza sa de acțiune.

