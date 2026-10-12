 Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților pro-Trump și pro-AfD se prăbușește pe rețelele sociale | adevarul.ro
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Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților pro-Trump și pro-AfD se prăbușește pe rețelele sociale

Război în Ucraina
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Drone ucrainene au atacat în ultima săptămână trei dintre cele șase centre de date cunoscute ale companiei Yandex. Pe rețelele sociale s-a vorbit și despre o scădere a activității conturilor automate pro-Trump și pro-AfD, scrie Le Parisien.

Centru de date Yandex, în flăcări
Centru de date Yandex, în flăcări Foto: X@Mylovanov

Drone ucrainene au atacat pentru a treia oară în decurs de o săptămână centre de date ale Yandex, de data aceasta la Vladimir, la est de Moscova. Compania a avertizat că deteriorarea infrastructurii poate provoca întreruperi în funcționarea serviciilor sale.

În dimineața zilei de 11 octombrie, utilizatori din toată Rusia au început să se plângă că nu pot folosi aplicațiile Yandex Go, Yandex Pay, Yandex Eda, Yandex Pro (platforma în care se înregistrează șoferii de taxi și curierii) și Dom s Alisoi. Potrivit datelor site-urilor Sboi.rf și Downdetector, au funcționat cu întreruperi și site-urile și aplicațiile unor magazine, restaurante, farmacii și rețele de fitness, precum și site-ul aeroportului Pulkovo din Sankt Petersburg. Problemele au apărut și în alte țări: utilizatori din Kazahstan, Armenia, Belarus și Serbia au relatat că nu pot comanda taxiuri.

Ce spune Yandex

Conform presei franceze, centrele de date vizate se numără printre cele mai mari zece din Rusia. Primul atac a avut loc la Sasovo, în regiunea Riazan, al doilea în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, iar al treilea duminică, în regiunea Vladimir. Atacurile sunt atribuite Kievului.

„În urma unui atac cu dronă, infrastructura centrului de date din Vladimir a fost avariată”, a transmis compania pe Telegram. Potrivit Yandex, activitatea centrului a fost oprită complet, iar restul resurselor de infrastructură sunt instabile.

Compania a restricționat, de asemenea, descărcarea fișierelor din serviciul de stocare în cloud Yandex Disk, pentru a menține în funcțiune celelalte servicii.

Echipamente: până la șase luni

Înlocuirea echipamentelor distruse ar putea dura până la șase luni, au declarat pentru ziarul Kommersant surse din piața IT. Potrivit acestora, Yandex va începe achiziții pe mai multe canale, inclusiv externe, pentru a recupera mai repede pierderile, iar prețurile hardware-ului ar putea crește pe termen scurt. Compania ar urma să cumpere echipamente „pe cea mai scumpă piață din ultimii ani”.

„Erau centre de date foarte mari, iar de la construirea lor a început un deficit global și o creștere a prețurilor pentru capacitățile de calcul, în special pentru acceleratoarele destinate inteligenței artificiale. Dotarea promite să fie costisitoare și de durată”, a declarat Serghei Kudriașov, de la compania Strategy Partners.

Sursele citate de Kommersant afirmă că aceste costuri suplimentare se vor reflecta, în final, în prețurile serviciilor de cloud pentru clienți.

Scăderea activității conturilor automate

Atacurile au generat și speculații dincolo de granițele Rusiei. Potrivit mai multor observatori, citați de presa franceză, activitatea conturilor automate (boți) de pe rețelele sociale din SUA și Europa, în special de pe X, ar fi scăzut vizibil după scoaterea din funcțiune a centrelor de date.

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Compania de securitate cibernetică Cloudflare a notat o scădere de peste 99% a activității boților care provin din infrastructura Yandex, față de săptămâna precedentă. Momentul coincide cu cel al loviturilor asupra centrelor de date.

Fenomenul conturilor automate de pe X este documentat. În iulie 2024, Departamentul american al Justiției, aflat atunci sub administrația Biden, a anunțat închiderea unei rețele de peste 1.000 de conturi de pe X atribuite serviciilor de informații ruse. Potrivit documentelor judiciare, sistemul fusese dezvoltat începând din 2022 și includea un software capabil să genereze identități false și comportamente automatizate. Mesajele erau aliniate intereselor Kremlinului și circulau în SUA și în Europa. La începutul invaziei rusești în Ucraina, un studiu pe 350.000 de mesaje din SUA estima că 20% dintre ele fuseseră publicate de boți.

Legătura, făcută rapid, dar neconfirmată

Unii utilizatori și oficiali au făcut rapid legătura între atacuri și scăderea activității online. În Germania, sprijinul pentru AfD pe rețelele sociale ar fi scăzut cu 56%, potrivit datelor citate de presa franceză. În Marea Britanie, traficul în jurul site-ului formațiunii Reform UK ar fi scăzut și el după atacuri.

„Dacă se confirmă, este revelator: centrele de date rusești sunt lovite, iar activitatea online în jurul AfD se prăbușește brusc. Atâtea discursuri despre patriotismul german... până când conexiunea din Rusia cade”, a scris eurodeputatul ceh Tomáš Zdechovský.

În SUA, mulți utilizatori au remarcat că postările primesc mai puține reacții pro-conservatoare. Istoricul Timothy Snyder, fost profesor la Yale, stabilit în Canada după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, a afirmat că este vorba despre o analiză rapidă și că vor apărea probabil mai multe date. El a adăugat că dovezile de până acum sugerează că o parte importantă din activitatea boților pro-Trump și pro-AfD depinde direct de centrele de date rusești.

Alegerile intermediare din SUA sunt programate pe 3 noiembrie. Sondajele indică în prezent un „val albastru”, adică o victorie a democraților, care ar putea câștiga atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul.

Am combinat cele trei surse într-un singur material. Legătura dintre atacuri și activitatea boților apare în text ca ipoteză, atribuită observatorilor, și singura cifră verificabilă din surse este cea a Cloudflare. Procentele despre AfD și Reform UK nu au o sursă primară în textul francez, așa că ar merita verificate înainte de publicare. Pot face și o variantă mai scurtă, doar despre perturbările serviciilor.

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