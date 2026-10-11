 „Google-ul Rusiei”, afectat de atacurile ucrainene. Două centre de date ale gigantului Yandex au fost scoase din funcțiune | adevarul.ro
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Video „Google-ul Rusiei”, afectat de atacurile ucrainene. Două centre de date ale gigantului Yandex au fost scoase din funcțiune

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Gigantul rus din domeniul tehnologiei Yandex a anunțat că întâmpină dificultăți în menținerea serviciilor în funcțiune, după ce două dintre cele cinci centre de date ale sale au fost lovite de drone ucrainene în ultimele două zile.

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Două centre de date ale gigantului Yandex au fost scoase din funcțiune Foto: Shutterrstock

Supranumită adesea „Google-ul Rusiei”, compania operează cel mai popular motor de căutare din țară, precum și o aplicație de comandat mâncare și una de transport cu taxiul, utilizate de zeci de milioane de oameni, notează BBC.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au fost un răspuns la săptămâni întregi de lovituri rusești asupra centrelor de date din Ucraina.

Ambele tabere și-au intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii, pe măsură ce războiul continuă. Kievul susține că loviturile sale vizează sursele de venit care finanțează mașinăria de război a Moscovei și că cele mai recente atacuri ar putea obliga Rusia să redirecționeze resurse pentru repararea infrastructurii Yandex.

Două centre de date, lovite în două zile

Yandex a anunțat că centrul său de date din Sasovo, în regiunea Reazan, a fost „grav avariat în urma unui atac cu drone” în noaptea de miercuri spre joi, activitatea acestuia fiind „complet suspendată”.

Un alt centru de date, situat în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, a fost atacat vineri dimineață, a precizat compania. O parte din infrastructura acestui centru a fost, de asemenea, „scoasă din funcțiune”.

Vineri, Yandex a transmis că centrele sale de date sunt „esențiale” pentru funcționarea normală a serviciilor și că este „foarte dificil de anticipat” când acestea vor reveni online.

Compania a precizat că echipele sale lucrează „zi și noapte” pentru a menține serviciile operaționale, însă „din păcate, nu este o sarcină simplă”.

Gigantul tehnologic a anunțat că niciunul dintre angajații săi nu a fost rănit în urma atacurilor. Guvernatorul regiunii Kaluga a declarat că nouă persoane au fost rănite într-un atac cu drone asupra infrastructurii orașului.

Nu se cunoaște cu exactitate amploarea perturbărilor care afectează serviciile companiei. Agenția de presă de stat Tass a relatat însă că unele funcții ale chatbotului bazat pe inteligență artificială au fost temporar indisponibile, iar dispozitivele pentru locuințe inteligente ar putea întâmpina, de asemenea, probleme.

Un centru de date consuma anual cât 220.000 de gospodării britanice

Yandex a declarat anterior că centrul său de date din Kaluga este unul dintre cele mai mari din Rusia. Acesta se întinde pe o suprafață de 130.000 de metri pătrați și consumă anual o cantitate de energie electrică echivalentă cu cea utilizată de 220.000 de gospodării din Marea Britanie.

Centrul de date din Sasovo găzduiește, la rândul său, două dintre cele trei supercomputere folosite pentru dezvoltarea modelului de inteligență artificială al companiei. Nu este clar dacă acestea au supraviețuit atacului.

Ministerul ucrainean al Apărării a confirmat atacurile asupra centrelor de date, afirmând că acestea ar putea „obliga Rusia să redirecționeze resurse pentru repararea capacităților avariate”.

Zelenski a declarat că Kievul răspunde atacurilor similare ale Rusiei asupra centrelor de date din Ucraina printr-o abordare „în oglindă”.

Rusia susține că centrele de date sunt folosite de serviciile militare ucrainene

Luna trecută, o dronă rusească a lovit un centru de afaceri din Kiev, provocând moartea a patru persoane și avariind un centru de date. În urma atacurilor, aproximativ 100.000 de gospodării din Kiev și din regiunea învecinată au rămas fără acces la internet.

Unele companii ucrainene au început deja să transfere datele de pe serverele avariate către centre de date din străinătate.

Moscova a justificat atacurile susținând că centrele de date erau folosite de serviciile de informații militare ale Ucrainei.

Kievul acuză însă Rusia că vizează în mod deliberat infrastructura civilă. Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice înainte de venirea iernii, așa cum a procedat și în anii precedenți ai invaziei pe scară largă, începută în 2022.

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