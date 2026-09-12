Cad capete la Kremlin. Putin a demis mai mulți șefi din serviciile secrete care au complotat împotriva unui cunoscut oligarh rus

O serie de schimbări importante de personal ar urma să aibă loc în cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), după ce oligarhul Arkadi Rotenberg ar fi recâștigat sprijinul lui Vladimir Putin, susțin surse citate de publicațiile rusești Cheka-OGPU și Rucriminal.info. Potrivit acestora, șefii structurilor de securitate care ar fi instrumentat acțiuni împotriva oamenilor de afaceri din anturajul lui Rotenberg riscă să își piardă funcțiile.

Vladimir Putin și Arkadi Rotenberg. Foto: EPA-EFE

Sursele descriu situația drept un fel de „mică lovitură de palat” în aparatul de securitate rus și afirmă că Putin ar fi declanșat o „epurare” a celor considerați responsabili pentru presiunile exercitate asupra lui Rotenberg.

Printre cei vizați s-ar afla Serghei Alpatov, șeful Serviciului de Securitate Economică al FSB (SEB). Potrivit surselor citate, Alpatov și-ar fi pierdut deja funcția și se află în concediu, din care nu ar mai urma să revină la FSB, relatează Dialog.

O posibilă demitere este vehiculată și în cazul lui Nikolai Babakov, șeful Direcției „T” a FSB, numit în această funcție relativ recent. Alte schimbări ar putea viza mai mulți oficiali ai serviciului de securitate considerați apropiați de Alpatov.

Rotenberg, în centrul unei schimbări de poziție la Kremlin

Potrivit surselor citate, situația lui Arkadi Rotenberg s-ar fi deteriorat în ultimii ani, pe fondul unor probleme financiare, al reducerii finanțării de la buget și al nemulțumirii Kremlinului. În paralel, mai multe persoane din anturajul său au devenit ținte ale unor anchete penale.

Printre acestea s-ar fi aflat Konstantin Mahov, care a fost arestat într-un dosar privind presupuse nereguli legate de construcția unei piste la aeroportul Domodedovo din Moscova. Sursele asociază cu presiunile asupra grupării lui Rotenberg și reținerea lui Ilya Traber, cunoscut sub porecla „Anticarul”.

Operațiunile ar fi fost coordonate, potrivit acelorași surse, de structurile FSB responsabile de securitatea economică, aflate sub conducerea lui Alpatov.

Ulterior, însă, situația s-ar fi schimbat radical. Sursele susțin că persoane din ceea ce este descris drept „clanul gardienilor” l-ar fi convins pe Putin că informațiile prezentate despre Rotenberg și apropiații săi erau distorsionate și că acțiunile împotriva acestora ar fi urmărit inclusiv slăbirea poziției președintelui rus.

După această presupusă schimbare de atitudine, Traber, Mahov și alte persoane vizate în dosare ar fi fost eliberate.

Noi schimbări în FSB, așteptate în octombrie

Sursele citate susțin că lista completă a demiterilor din cadrul FSB ar urma să fie cunoscută în luna octombrie. Mai mulți oficiali numiți în funcții cu sprijinul lui Alpatov și considerați implicați în acțiunile împotriva grupării lui Rotenberg ar putea fi înlocuiți.

Cine este Arkadi Rotenberg

Arkadi Rotenberg este un om de afaceri rus cunoscut pentru relația sa apropiată cu Vladimir Putin. În ultimii ani, numele său a fost asociat în mod repetat cu cercul de oameni de afaceri considerați apropiați de liderul de la Kremlin.

Potrivit informațiilor citate de Cheka-OGPU și Rucriminal.info, situația lui Rotenberg s-ar fi deteriorat în ultima perioadă, pe fondul unor datorii, al reducerii finanțării de la buget și al nemulțumirii Kremlinului. În paralel, mai multe persoane din anturajul său au ajuns în vizorul anchetatorilor ruși.