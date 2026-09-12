Nou semnal de primejdie? Putin extinde conceptul de „țintă militară legitimă”

Mi-aș fi dorit să aud reacția românească, rapid, în termeni foarte fermi și preciși, la ceea ce, în opinia mea, constituie cea mai gravă extensie pe care rușii o introduc acum în desfășurarea și necontenita escaladare a conflictului din Ucraina. E vorba despre afirmația făcută de Președintele Putin care sună nu numai ca un avertisment teoretic, ci este o promisiune foarte clară: zonele militaro-industriale europene unde sunt produse arme destinate Ucrainei devin „ținte legitime”.

„Chiar și Marea Britanie?” a întrebat corespondentul serviciului în limba engleză al televiziunii Russia Today. „Asta nu vă pot spune” i-a răspuns Vladimir Putin surâzând „este un secret. Un secret militar”.

Este extins conceptul de „ținte legitime” care pot fi atacate? Cu siguranță, deoarece prima etapă a argumentației justificatoare de orice tip de ofensivă a fost formulată la începutul acestui an, atunci când Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe contopea două categorii de ținte într-un a singură: anunța că vor fi vizate toate unitățile de producție de armament din interiorul Ucrainei dar și unitățile Coaliției de voluntari și ale regimului de la Kiev despre care spunea că formează o adevărată axă a războiului.

Acum, foarte explicit, extensia vizează infrastructurile de producție militare sau duale care sprijină efortul de război al Ucrainei, Rusia justificând operațiunile sale militare precum și alegerea țintelor invocând apărarea colectivă sau preventivă în termenii art. 51 al Cartei ONU, afirmând că răspunde astfel unei amenințări existențiale globale din parte țărilor NATO.

Articolul 51 din Carta ONU

„Nici o dispoziţie din prezenta Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent de autoapărare individuală sau colectivă în cazul în care se produce un atac armat împotriva unui Membru al Naţiunilor Unite, pînă cînd Consiliul de Securitate va fi luat măsurile necesare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Măsurile luate de Membri în exercitarea acestui drept de autoapărare vor fi aduse imediat la cunoştinţa Consiliului de Securitate şi nu vor afecta în nici un fel puterea şi îndatorirea Consiliului de Securitate, în temeiul prezentei Carte, de a întreprinde oricînd acţiunile pe care le va socoti necesare pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale”.

În această primă etapă, s-a crezut că definiția respectivă se limita la spațiul Ucrainei și cuprindea: 1. Infrastructurile strategice, adică rețeaua energetică, rețeaua de transport feroviar, instalațiile de comunicații și telecomunicații 2.cladirile civile suspectate de serviciile de informații rusești că ar susține efortul de război, inclusiv prin adăpostirea personalului non-combatant pus la dispoziție de statele aliate Ucrainei 3. Convoaiele de transport cu arme occidentale 4. Tehnicienii, angajații occidentali și instructorii militari occidentali nu au calitatea de civili i sunt considerați drept participanți direcți la ostilități.

Nu mai este doar o discuție teoretică, s-a intrat, cred, în etapa în care se formulează o tipologie de argumente care preced sau vor să constituie bateria de explicații și justificări pentru orice tip de acțiune ostilă, chiar dacă, din nou, Putin a spus că nu are nici un fel de asemenea intenții. Dacă feți să intrați în meandrele foarte complicate ale definițiilor (încă active, adică general acceptate juridic) ale noțiuni de „țintă legitimă”, aveți aici https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf tot ce v-ar fi necesar pentru lămurire.

Dar, repet, tare mi-e teamă ca se depășește, chiar cu mare vitează, etapa dezbaterilor teoretice motivate de poziții ideologice adverse, ca vremea demult apusă a Războiului Rece.

Iată de ce e atât de păcat că avem la apărare și la externe demișii interimari care chiar nu contează la nivelul în care acum se iau jocurile, fie și doar în acest spațiu al nostru de la Marea Neagră căci strategie comună de producție de arme pentru Ucraina (amintesc declarația comună semnată de președinții Nicușor Dan și V. Zelensky pentru asamblarea de drone de intercepție, se supraveghere și cu distanță lungă de acțiune https://english.nv.ua/nation/romania-ukraine-plan-joint-drone-production-for-domestic-and-eu-use-50530818.html ).

Putin deschide perspectiva unui dezastru: suntem pregătiți sau totul nu e decât o poveste de speriat copiii?