ISW: Rusia nu poate cuceri Donețkul înainte de 2032

Analiștii ISW susțin că armata rusă este încă la ani distanță de ocuparea completă a teritoriilor dorite din Ucraina. Potrivit lor, Putin negociază pornind de la rapoarte distorsionate despre situația din teren.

Operațiunea militară specială a Kremlinului în Ucraina, începută în 2022, ar putea dura până în 2032 Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Analiștii militari contestă afirmațiile Kremlinului privind progresele rapide din regiunea Donețk și susțin că Rusia este încă foarte departe de obiectivul cuceririi complete a regiunii ucrainene. Într-o analiză realizată de think-tankul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) ce pornește de la ritmul actual al câștigurilor teritoriale ale trupelor Moscovei, de 2,36 kilometri pătrați pe lună, acest obiectiv nu ar putea fi atins înainte de 2032.

Între timp, continuarea ofensivei ar presupune costuri ridicate în oameni și echipamente pentru armata rusă. ”Forțele armate ruse nu au demonstrat din 2022 capacitatea de a cuceri mari centre urbane, ceea ce pune sub semnul întrebării atingerea obiectivelor Kremlinului în Donețk”, constată ISW.

Putin, mințit de generali?

Analize ale organizației americane susțin că președintele rus Vladimir Putin își bazează cererile de negociere pe evaluări exagerate ale succeselor militare ruse, alimentate de o cultură sistemică a raportărilor false din armata rusă. Raportul vorbește despre ”o cultură a minciunii din armata rusă” care afectează eficiența militară a țării, dar, în același timp, alimentează pretențiile exagerate ale Kremlinului. Putin insistă că are o imagine „obiectivă” asupra frontului, dar continuă să facă afirmații despre câștiguri teritoriale pe care autorii analizei le consideră fictive.

Rapoartele primite de Vladimir Putin despre situația din teren sunt puternic înfrumusețate Foto: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/AP Photo/picture alliance

Rapoartele primite de Vladimir Putin despre situația din teren sunt puternic înfrumusețate, scrie ISWImagine: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/AP Photo/picture alliance

Moscova prezintă recente câștiguri teritoriale izolate din Donețk drept dovadă că victoria rusă este inevitabilă. Atât ISW cât și alți observatori militari consideră însă aceste evaluări drept exagerate și constată că, de fapt, deși au accelerat în unele sectoare ale frontului lung de circa 1200 de kilometri, forțele ruse înaintează lent. Iar apărătorii ucraineni se află în prezent sub presiune deosebit de mare, mai ales în zona Pokrovsk dar, cu toate acestea, continuă să controleze părți din oraș, în nord, precum și localitatea învecinată Mîrnohrad.

Pretenții alimentate de falsuri

Argumentul Kremlinului, potrivit căruia Ucraina ar trebui să cedeze Donețkul deoarece cucerirea rusă este doar o chestiune de timp, nu este susținut de situația reală de pe teren, potrivit analiștilor citați. Kremlinul și-a intensificat eforturile de a răspândi falsa narațiune potrivit căreia victoria Rusiei este inevitabilă și că, prin urmare, Ucraina și Occidentul ar trebui să cedeze imediat în fața cererilor Moscovei, scrie ISW.

Cedarea regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson, inclusiv a unor zone pe care armata rusă nu le-a ocupat niciodată, face parte dintr-un plan în 28 de puncte elaborat de Kirill Dmitriev, apropiat al lui Vladimir Putin, împreună cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff. După intervențiile Ucrainei și ale partenerilor europeni, planul nu mai există în forma sa inițială.

Conținutul lui actual exact rămâne însă în mare parte necunoscut. Kievul, susținut de state precum Germania, Marea Britanie și Franța, respinge în principiu orice cedare de teritorii.

Cristian Ștefănescu - DW