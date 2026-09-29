Mare parte dintre tinerii care nu muncesc și nici nu învață „lucrează pe piața neagră”, crede consilierul prezidențial pentru educație

Consilierul prezidenţial Sorin Costreie este de părere că mulţi dintre tinerii români cu vârste între 18 şi 24 de ani încadraţi în categoria NEET – care nici nu muncesc şi nu urmează nicio formă de educaţie sau formare profesională – sunt, de fapt, prinşi în diverse activităţi fără forme legale.

Sorin Costreie, con silier prezidențial Foto: Facebook/Sorin Costreie

„Tinerii care nu sunt nici în şcoală – şi şcoala aici nu înseamnă neapărat universitate – şi nu sunt nici prinşi într-o formă de muncă, atenţie, legală, că eu cred că mare parte din ei sunt prinşi într-o formă ilegală, piaţă neagră şi aşa mai departe. Şi acolo cred că trebui să forăm şi să vedem exact ce se întâmplă, pentru că, dacă ne uităm la indicatori, ei sunt într-o mică scădere, dar încă proporţia e foarte mare, este enorm”, a afirmat consilierul prezidenţial pentru Educaţie şi Cercetare Sorin Costreie, marţi, la prezentarea raportului „OCDE Education at a Glance 2026 - EaG 2026”, scrie News.

El a făcut legătura între acest indicator al tinerilor care aparent nu au nicio ocupaţie şi rezultatele obţinute de România la testele PISA.

„Marea problemă pe care o văd este diferenţa între urban şi rural. Statul român nu reuşeşte să asigure condiţii similare copiilor şi e un avantaj adeseori major că te naşti undeva. Asta e o problemă foarte mare care naşte tensiuni, naşte frustrări şi are impact direct asupra întregii societăţi”, a adăugat Costreie.

El a atras atenţia că, „în pofida a ceea ce se spune în societate”, România are în continuare puţini studenţi.

„Tinerii adulţi care nu sunt încadraţi în muncă şi nu urmează nicio formă de educaţie sau formare profesională (categoria NEET) reprezintă o preocupare majoră în materie de politici publice, întrucât perioadele prelungite de inactivitate la o vârstă fragedă pot avea efecte negative de durată asupra parcursului socio-economic ulterior. În România, 23% dintre tinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani făceau parte din categoria NEET în 2025. Prin comparaţie, ponderea medie a tinerilor NEET în ţările OCDE a fost de 14% în 2025", arată raportul "OCDE Education at a Glance 2026 - EaG 2026", dat publicităţii marţi de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).