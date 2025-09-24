Moscova l-a convocat pe ambasadorul moldovean după refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri

Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, căruia i-a fost exprimat un protest în legătură cu refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

UPDATE Într-o reacție, responsabilii MAE de la Chișinău au subliniat că ,,autoritățile Republicii Moldova întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Deciziile privind acreditarea observatorilor internaționali se iau conform legislației naționale și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, în vederea garantării unui proces electoral liber, corect și transparent”.

Știrea inițială

MAE rus a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că l-a convocat miercuri, 24 septembrie, pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii.

,,Șefului misiunii diplomatice moldovenești i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nemotivat al autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a ODIHR OSCE, precum și a membrilor Camerei Civice a Federației Ruse în calitate de observatori internaționali la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie”, au precizat responsabilii structurii de la Moscova.

Reprezentanții MAE rus susțin că acest pas ,,reprezintă o încălcare gravă de către Chișinău a obligațiilor sale internaționale, în special a Documentului de la Copenhaga al CSCE din 1990 și a Convenției CSI din 2002 privind standardele alegerilor democratice, drepturile și libertățile electorale, la care Republica Moldova este parte. Acțiunea este incompatibilă cu valorile democratice față de care conducerea moldovenească își declară atașamentul și constituie o nouă manifestare a cursului antirusesc. Acțiunile menționate ale autorităților oficiale de la Chișinău subminează grav încrederea în legitimitatea alegerilor viitoare și în transparența procesului de vot. Chestiunea acestei decizii scandaloase a autorităților moldovene va fi ridicată în fața conducerii ODIHR, precum și în cadrul ședințelor organelor de conducere ale OSCE”.

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe nu a formulat deocamdată un punct de vedere cu privire la această situație.