Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
Vot final în Parlamentul moldovean privind denunțarea acordului dintre Moscova și Chișinău referitor la centrele culturale

Publicat:
Ultima actualizare:

Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat în cadrul ședinței din 27 noiembrie, cu votul a 57 de aleși, astfel că Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis.

57 de deputați moldoveni au votat pentru denunțarea acordului. FOTO: Multimedia.parlament.md
57 de deputați moldoveni au votat pentru denunțarea acordului. FOTO: Multimedia.parlament.md

Centrul Cultural Rus din Chișinău se află sub administrarea directă a misiunii diplomatice ruse din țară, fiind finanțat de Agenția Rusă Rossotrudnicestvo, structură aflată în subordinea directă a Administrației Prezidențiale de la Moscova. Mai mult, aceasta este vizată de sancțiuni ale UE, fiind calificată de Uniune drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă, inclusiv promovarea așa-numitului concept ,,Russkiy Mir”.

Instrument pentru promovarea narațiunilor ruse

Proiectul de denunțare a fost elaborat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), demersul fiind înaintat după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de drone rusești în luna februarie a acestui an.

„Autorii susțin că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația Rusă poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, prezentând un risc pentru securitatea informațională a Republicii Moldova. Totodată, având în vedere că țara noastră nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului”, au subliniat autorii proiectului de lege.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Executivul Rusiei a fost semnat în anul 1998, la Moscova, intrând în vigoare în iulie 2001. Ulterior, în baza acestuia, Federația Rusă a deschis în 2009 la Chișinău Centrul Cultural Rus, chiar dacă, din momentul ratificării actului, Republica Moldova nu a deschis niciun centru cultural în Rusia.

Anunțul MAE

În data de 13 februarie, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe au anunțat decizia privind închiderea Centrului Cultural Rus ambasadorului rus acreditat, Oleg Ozerov, care a fost convocat în acea zi la sediul MAE, după ce mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.

Într-o reacție, Ambasada Rusiei în Republica Moldova a susținut că, prin închiderea centrului, „autoritățile de la Chișinău continuă să mărească gradul de tensiune și să distrugă legăturile tradiționale cu țara noastră. Un astfel de pas cinic demonstrează indiferența elitelor actuale față de interesele și nevoile unui număr mare de cetățeni moldoveni. Este vorba și de generația tânără, dornică să studieze limba, cultura și istoria rusă, în pofida impunerii forțate a rusofobiei”.

Republica Moldova

