Ce spune diplomatul agreat al Moscovei la Chișinău despre drona care a survolat Republica Moldova: Nu sunt dovezi

Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean, după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi. Acesta susține că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.

În fața sediului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, Oleg Ozerov a declarat jurnaliștilor că nu există nicio probă care să confirme că drona care a pătruns în Republica Moldova este rusească.

„Nu există motive pentru a aduce acuzații pentru că nu sunt dovezi. Nu există fapte care să confirme. Nu există drona, nu există materiale foto sau video”, a afimat Oleg Ozerov.

Mai mult, el susține că, în aceste condiții, putea fi convocat nu el, ci diplomatul ucrainean.

,,Nu au fost prezentate dovezi că ar fi fost o dronă de producție rusească. De aceea, avem întrebarea: de ce a fost invitat ambasadorul rus, ci nu cel ucrainean pentru că drona a intrat de pe teritoriul ucrainean”, a adăugat diplomatul rus.

Protestul ferm al Chișinăului

MAE moldovean l-a convocat în dimineața zilei de joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, convocarea având loc pe fondul incidentului din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o dronă.

,,Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.MAE reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, au subliniat responsabilii MAE.

O dronă a survolat Republica Moldova în partea de sud-est, incidentul având loc în raionul Ștefan Vodă, conform Ministerului moldovean al Apărării. Aceștia susțin însă că aparatul de zbor nu a fost detectat de radare din cauza altitudinii mici de zbor.

Inițial, responsabilii Poliției de Frontieră din Republica Moldova au informat că o patrulă mobilă a instituției a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone.

Incidentul s-a produs la aproximativ 2.000 de metri de frontiera moldo-ucraineană, pe direcția localității Săiți din Republica Moldova și a celei Lesnoe din Ucraina.

,,Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci”, au informat reprezentanții structurii.

Angajații Poliției de Frontieră subliniază că au informat autoritățile din Ucraina despre acest caz, iar acestea au confirmat, la rândul lor, observarea pe teritoriul Ucrainei a unei drone, însă fără încărcătură explozivă.

,,Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe radarul autorităților ucrainene. Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian național. În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, au conchis polițiștii de frontieră.

Ulterior, reprezentanții Ministerului Apărării din țara vecină au venit cu precizări, menționând că au comunicat cu autoritățile de la Kiev și de la București, iar în urma discuțiilor s-a confirmat survolarea spațiului aerian de dronă.

,,Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al RM în intervalul de timp 03.22-03.35 din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă, la o altitudine de aproximativ 100 m. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor”, au adăugat reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.