search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ce spune diplomatul agreat al Moscovei la Chișinău despre drona care a survolat Republica Moldova: Nu sunt dovezi

0
0
Publicat:

Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean, după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi. Acesta susține că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.

Ambasadorul rus neagă faptul că drona este rusească. FOTO: Screenshot
Ambasadorul rus neagă faptul că drona este rusească. FOTO: Screenshot

În fața sediului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, Oleg Ozerov a declarat jurnaliștilor că nu există nicio probă care să confirme că drona care a pătruns în Republica Moldova este rusească.

„Nu există motive pentru a aduce acuzații pentru că nu sunt dovezi. Nu există fapte care să confirme. Nu există drona, nu există materiale foto sau video”, a afimat Oleg Ozerov. 

Mai mult, el susține că, în aceste condiții, putea fi convocat nu el, ci diplomatul ucrainean.

,,Nu au fost prezentate dovezi că ar fi fost o dronă de producție rusească. De aceea, avem întrebarea: de ce a fost invitat ambasadorul rus, ci nu cel ucrainean pentru că drona a intrat de pe teritoriul ucrainean”, a adăugat diplomatul rus. 

Protestul ferm al Chișinăului 

MAE moldovean l-a convocat în dimineața zilei de joi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, convocarea având loc pe fondul incidentului din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o dronă.

,,Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor.MAE reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, au subliniat responsabilii MAE.  

O dronă a survolat Republica Moldova în partea de sud-est, incidentul având loc în raionul Ștefan Vodă, conform Ministerului moldovean al Apărării. Aceștia susțin însă că aparatul de zbor nu a fost detectat de radare din cauza altitudinii mici de zbor.

Inițial, responsabilii Poliției de Frontieră din Republica Moldova au informat că o patrulă mobilă a instituției a raportat detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone.

Incidentul s-a produs la aproximativ 2.000 de metri de frontiera moldo-ucraineană, pe direcția localității Săiți din Republica Moldova și a celei Lesnoe din Ucraina.

,,Aparatul de zbor s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, pe traseul Alexandrovca (UA) – Săiți (RM), ulterior îndreptându-se spre Tocuz și Opaci”, au informat reprezentanții structurii.

Angajații Poliției de Frontieră subliniază că au informat autoritățile din Ucraina despre acest caz, iar acestea au confirmat, la rândul lor, observarea pe teritoriul Ucrainei a unei drone, însă fără încărcătură explozivă.

,,Aparatul de zbor a dispărut ulterior de pe radarul autorităților ucrainene. Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian național. În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, au conchis polițiștii de frontieră. 

Ulterior, reprezentanții Ministerului Apărării din țara vecină au venit cu precizări, menționând că au comunicat cu autoritățile de la Kiev și de la București, iar în urma discuțiilor s-a confirmat survolarea spațiului aerian de dronă.

,,Astfel, aparatul de zbor, a traversat spațiul aerian al RM în intervalul de timp 03.22-03.35 din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre localitatea Săiți, raionul Ștefan Vodă, la o altitudine de aproximativ 100 m. Drona nu a fost detectată de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor”, au adăugat reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău. 

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.       

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul FIFA, înaintea tragerii la sorți. Update
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Alertă la graniță. Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. Surse: Urma să ajungă în Israel
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
playtech.ro
image
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT | Două trenuri s-au lovit puternic în Cehia! Evenimentul s-a soldat cu zeci de victime
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF la Tribunalul Sibiu. Datorie de un milion de euro a fostului președinte privind imobilul confiscat
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia (8) jpg
Kate Middleton și Prințul William, revenire de nota 10 pe covorul roșu! Îmbrăcată în catifea verde, prințesa și-a evidențiat talia
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!