Autoritățile din Republica Moldova anunță că o dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc

O dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.

Conform reprezentanților structurii moldovene, aparatul de zbor a survolat inițial zona de sud a Republicii Moldova Moldova.

,,În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova.Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac, cu traversarea ulterioară a frontierei în spațiul aerian al României”, au adăugat angajații Poliției de Frontieră.

Responsabilii instituției mai menționează că au oferit autorităților române detalii despre caz, având în vedere că drona a traversat ulterior spațiul aerian al țării lor.

,,Partea română a fost informată imediat despre această situație.În baza informațiilor primite, sunt întreprinse măsuri procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, au conchis funcționarii de la Chișinău.

Alt incident

Săptămâna trecută, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o altă dronă.

A doua zi, data de 20 de noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) moldovean l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, diplomatul susținând că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.

În fața sediului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, Oleg Ozerov a declarat jurnaliștilor că nu există nicio probă care să confirme că drona care a pătruns în Republica Moldova este rusească.

„Nu există motive pentru a aduce acuzații pentru că nu sunt dovezi. Nu există fapte care să confirme. Nu există drona, nu există materiale foto sau video”, a afimat Oleg Ozerov.

Mai mult, el susține că, în aceste condiții, putea fi convocat nu el, ci diplomatul ucrainean.

,,Nu au fost prezentate dovezi că ar fi fost o dronă de producție rusească. De aceea, avem întrebarea: de ce a fost invitat ambasadorul rus, ci nu cel ucrainean pentru că drona a intrat de pe teritoriul ucrainean”, a adăugat diplomatul rus.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.