Chișinăul dezvăluie suma alocată de Kremlin pentru a-și aduce deputați loiali în Parlament

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, afirmă că Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul din 28 septembrie și pentru a aduce în legislativ deputați controlați de Moscova. Declarația a fost făcută luni, 24 noiembrie, în cadrul Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea.

,,În aceste alegeri am fost martorii unei campanii de dezinformare fără precedent, a unui război hibrid în care Rusia a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a aduce în Parlament deputați controlați de grupări criminale și de Kremlin”, a afirmat Igor Grosu, președintele Parlamentului, precum și liderul puterii de la Chișinău, subliniind că moldovenii au ales calea libertății și stabilității în timpul alegerilor parlamentare din luna septembrie din țara sa.

,,Lupta pentru democrație nu se poartă doar pe câmpul de luptă”.

„Această experiență ne amintește că lupta pentru democrație nu se poartă doar pe câmpul de luptă. Ea se duce în fiecare secție de votare, în fiecare Parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Republica Moldova înțelege ce este în joc”, a adăugat liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Totodată, Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că cetățenii din Republica Moldova știu ce înseamnă să ai armata Federației Ruse pe teritoriul țării, făcând referire la cea din regiunea separatistă transnistreană.

„Împărțim o frontieră cu o țară aflată sub atac, simțim consecințele războiului în fiecare zi prin insecuritate energetică, presiuni economice și nevoile umanitare ale celor care au fugit de bombe”, a mai spus Igor Grosu în cadrul Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea desfășurat în acest an în Suedia.

A patra ediție

Platforma Crimeea, lansată la nivel guvernamental la Kiev în 2021 la inițiativa președintelui Volodimir Zelenski, are drept scop încetarea ocupației Crimeii, precum și returnarea ei pașnică Ucrainei.

Evenimentul este la patra ediție, reunind președinți ai Parlamentelor și ai organizațiilor interparlamentare.