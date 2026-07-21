Vasile Tofan, validat în funcția de premier. Parlamentul Republicii Moldova a învestit noul Guvern

Guvernul condus de Vasile Tofan a primit marți seară votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău, cu voturile a 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea prezidențială. Opoziția s-a abținut de la vot, relatează Agerpres.

Vasile Tofan, om de afaceri în vârstă de 44 de ani, fusese desemnat premier de președinta pro-europeană Maia Sandu, după demisia lui Alexandru Munteanu din 3 iulie.

Fostul premier și-a motivat atunci plecarea prin faptul că nu își mai poate „exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile” sale.

Noul șef al executivului de la Chișinău a declarat că prioritățile guvernului său vor fi accelerarea creșterii economice, eficientizarea statului și avansarea procesului de integrare europeană.

„Vom asculta, vom decide și vom implementa. Aleg să muncim pentru o economie europeană și un stat eficient”, a declarat Tofan de la tribuna Parlamentului, potrivit Moldpres, citată de Agerpres.

Republica Moldova vrea să deschidă toate cele șase clustere în 2026

Votul de încredere a venit după o ședință care a durat peste nouă ore. Tofan și-a prezentat programul de guvernare timp de aproximativ o oră, după care a răspuns timp de peste cinci ore întrebărilor deputaților.

Premierul a declarat că una dintre primele priorități ale noului executiv este readucerea „încrederii, energiei și inițiativei” în economie.

În ceea ce privește parcursul european, Tofan și-a stabilit drept obiectiv finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și pregătirea semnării Tratatului de Aderare până la sfârșitul anului 2028.

„Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele șase clustere de negociere, iar rata anuală de implementare a angajamentelor trebuie să depășească 90%”, a declarat Vasile Tofan.

Investiții în infrastructură, educație și agricultură

Printre celelalte priorități prezentate de noul premier se numără modernizarea a aproximativ 300 de kilometri de drumuri în următorii ani.

Programul prevede și investiții de șase miliarde de lei în educație și de șapte miliarde de lei în agricultură.

Noul guvern își mai propune integrarea a cel puțin 100.000 de persoane pe piața muncii, crearea a aproximativ 3.000 de locuri noi în creșe și modernizarea sistemului de sănătate.