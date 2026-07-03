„E o demisie surprinzătoare”. Analiștii politici de la Chișinău explică cum s-a ajuns la criza politică din Republica Molodva

Demisia premierului Alexandru Munteanu este o decizie care reflectă efectele scandalului privind salariile exagerate la întreprinderi de stat asupra imaginii guvernării, susţin analişti politici de la Chişinău, avertizând că o instabilitate prelungită ar putea influenţa negocierile de aderare la UE.

Comentatorul politic Nicolae Negru consideră că demisia premierului este una surprinzătoare şi ar putea fi legată de gestionarea scandalului de la MoldATSA, care a afectat imaginea guvernului.

El afirmă că măsurile luate de executiv în acest caz nu au fost suficient de convingătoare pentru public şi că lipsa de reacţie eficientă a contribuit la decizia de demisie. În opinia sa, fostul premier ar trebui să explice clar motivele plecării, pentru a evita confuziile. Nicolae Negru avertizează că o perioadă îndelungată de instabilitate ar putea afecta negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi reformele aflate în desfăşurare, însă un executiv instalat rapid ar limita impactul negativ.

"E o demisie surprinzătoare. Probabil guvernarea a considerat că măsurile întreprinse până acum în scandalul legat de MoldATSA nu au fost suficient de convingătoare pentru cetăţeni. Imaginea guvernării a fost puternic afectată şi, cred eu, aşa s-a ajuns la această decizie. Totuşi, domnul Munteanu trebuie să explice cetăţenilor motivele demisiei, pentru că în prezent lasă loc de confuzii", a afirmat analistul citat.

"Domnul Munteanu poartă o parte din vină. Era domeniul executivului, iar corpul de control al guvernului din Consiliul de administraţie al MoldATSA nu şi-a făcut datoria. I se poate reproşa că nu a monitorizat cum se cuvine situaţia. Este adevărat că nu are o experienţă administrativă şi s-a concentrat pe economie şi creşterea economică. Asta poate explica unele lacune, dar nu le justifică. Cred că şi acest lucru l-a determinat să plece din funcţie. Consecinţele depind de cât va dura această perioadă de instabilitate. Nu este un moment potrivit, deoarece avem negocieri cu Uniunea Europeană şi reforme importante în desfăşurare. Dacă instabilitatea va continua, Republica Moldova va avea de suferit. Dacă însă un nou prim-ministru va fi desemnat rapid şi până în toamnă vom avea un nou guvern, impactul negativ va fi redus", mai spune Nicolae Negru.

La rândul său, expertul Daniel Vodă a declarat că demisia premierului este un moment politic important, dar nu creează un vid de putere, deoarece Republica Moldova are instituţii funcţionale şi o majoritate parlamentară capabilă să formeze un nou guvern. El a subliniat că schimbarea executivului este un proces firesc într-o democraţie şi a îndemnat la evitarea speculaţiilor, susţinând că atenţia trebuie să rămână asupra stabilităţii, transparenţei şi continuării parcursului european al Republicii Moldova.

"Republica Moldova are o majoritate parlamentară capabilă să formeze un guvern, instituţii funcţionale şi proceduri constituţionale care să arate ce urmează. O demisie a prim-ministrului este, evident, un moment politic important şi vom afla motivele care au condus la aceasta. Dar nu este un vid de putere şi nu este un motiv de panică. Într-o democraţie, guvernele se schimbă. Echipele executive se remodelează. O putere politică desemnează o nouă echipă, îşi asumă responsabilitatea în faţa parlamentului şi merge mai departe. De aceea, în aceste zile, aş lăsa bârfele şi speculaţiile deoparte. Să ascultăm cu atenţie mesajele oficiale, să urmărim evoluţiile instituţionale şi să venim cu propuneri constructive. Inclusiv din partea opoziţiei parlamentare şi extraparlamentare. Să cerem transparenţă de la guvernare - este esenţa statului de drept", spune Daniel Vodă.

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Constituţia Republicii Moldova nu stabileşte un termen fix în care preşedintele să desemneze un candidat la funcţia de prim-ministru după demisia guvernului. Preşedintele trebuie însă să consulte grupurile parlamentare şi să înainteze un candidat. Până la învestirea noului cabinet, guvernul demisionar exercită atribuţiile în regim de interimat.

Demisie pe Facebook

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat vineri, 3 iulie, printr-o postare pe Facebook, că demisionează din funcție.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine”, a scris Munteanu.

Acesta a explicat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu propriile principii.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a transmis premierul.

Munteanu le-a mulțumit miniștrilor și echipei guvernamentale pentru activitatea desfășurată și a afirmat că va continua să își servească țara, indiferent de funcția pe care o va ocupa.

Maia Sandu: „A avut mână liberă să conducă Guvernul”

„Speculaţiile potrivit cărora «a vrut să lupte împotriva abuzurilor şi nu a fost lăsat» sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă Guvernul aşa cum a considerat corect. El a ales să plece”, a punctat Maia Sandu în conferinţa de presă, mulţumindu-i lui Alexandru Munteanu pentru că şi-a asumat conducerea guvernului într-o „perioadă complexă”.

„Domnul Munteanu este un om de treabă”, a declarat Maia Sandu în conferinţa de presă. „Eram convinsă şi sunt convinsă şi acum că are cele mai bune intenţii, dar am aşteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezenţă pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem şi de ce trebuie să le facem”, a explicat ea.