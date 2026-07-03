search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„E o demisie surprinzătoare”. Analiștii politici de la Chișinău explică cum s-a ajuns la criza politică din Republica Molodva

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Demisia premierului Alexandru Munteanu este o decizie care reflectă efectele scandalului privind salariile exagerate la întreprinderi de stat asupra imaginii guvernării, susţin analişti politici de la Chişinău, avertizând că o instabilitate prelungită ar putea influenţa negocierile de aderare la UE.

Alexandru Munteanu a demisionat
Alexandru Munteanu, premierul demisionar al Republicii Moldova

Comentatorul politic Nicolae Negru consideră că demisia premierului este una surprinzătoare şi ar putea fi legată de gestionarea scandalului de la MoldATSA, care a afectat imaginea guvernului.

El afirmă că măsurile luate de executiv în acest caz nu au fost suficient de convingătoare pentru public şi că lipsa de reacţie eficientă a contribuit la decizia de demisie. În opinia sa, fostul premier ar trebui să explice clar motivele plecării, pentru a evita confuziile. Nicolae Negru avertizează că o perioadă îndelungată de instabilitate ar putea afecta negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi reformele aflate în desfăşurare, însă un executiv instalat rapid ar limita impactul negativ.

"E o demisie surprinzătoare. Probabil guvernarea a considerat că măsurile întreprinse până acum în scandalul legat de MoldATSA nu au fost suficient de convingătoare pentru cetăţeni. Imaginea guvernării a fost puternic afectată şi, cred eu, aşa s-a ajuns la această decizie. Totuşi, domnul Munteanu trebuie să explice cetăţenilor motivele demisiei, pentru că în prezent lasă loc de confuzii", a afirmat analistul citat.

"Domnul Munteanu poartă o parte din vină. Era domeniul executivului, iar corpul de control al guvernului din Consiliul de administraţie al MoldATSA nu şi-a făcut datoria. I se poate reproşa că nu a monitorizat cum se cuvine situaţia. Este adevărat că nu are o experienţă administrativă şi s-a concentrat pe economie şi creşterea economică. Asta poate explica unele lacune, dar nu le justifică. Cred că şi acest lucru l-a determinat să plece din funcţie. Consecinţele depind de cât va dura această perioadă de instabilitate. Nu este un moment potrivit, deoarece avem negocieri cu Uniunea Europeană şi reforme importante în desfăşurare. Dacă instabilitatea va continua, Republica Moldova va avea de suferit. Dacă însă un nou prim-ministru va fi desemnat rapid şi până în toamnă vom avea un nou guvern, impactul negativ va fi redus", mai spune Nicolae Negru.

La rândul său, expertul Daniel Vodă a declarat că demisia premierului este un moment politic important, dar nu creează un vid de putere, deoarece Republica Moldova are instituţii funcţionale şi o majoritate parlamentară capabilă să formeze un nou guvern. El a subliniat că schimbarea executivului este un proces firesc într-o democraţie şi a îndemnat la evitarea speculaţiilor, susţinând că atenţia trebuie să rămână asupra stabilităţii, transparenţei şi continuării parcursului european al Republicii Moldova.

"Republica Moldova are o majoritate parlamentară capabilă să formeze un guvern, instituţii funcţionale şi proceduri constituţionale care să arate ce urmează. O demisie a prim-ministrului este, evident, un moment politic important şi vom afla motivele care au condus la aceasta. Dar nu este un vid de putere şi nu este un motiv de panică. Într-o democraţie, guvernele se schimbă. Echipele executive se remodelează. O putere politică desemnează o nouă echipă, îşi asumă responsabilitatea în faţa parlamentului şi merge mai departe. De aceea, în aceste zile, aş lăsa bârfele şi speculaţiile deoparte. Să ascultăm cu atenţie mesajele oficiale, să urmărim evoluţiile instituţionale şi să venim cu propuneri constructive. Inclusiv din partea opoziţiei parlamentare şi extraparlamentare. Să cerem transparenţă de la guvernare - este esenţa statului de drept", spune Daniel Vodă.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine la București. Va avea întrevederi cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Constituţia Republicii Moldova nu stabileşte un termen fix în care preşedintele să desemneze un candidat la funcţia de prim-ministru după demisia guvernului. Preşedintele trebuie însă să consulte grupurile parlamentare şi să înainteze un candidat. Până la învestirea noului cabinet, guvernul demisionar exercită atribuţiile în regim de interimat.

Demisie pe Facebook

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat vineri, 3 iulie, printr-o postare pe Facebook, că demisionează din funcție.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine”, a scris Munteanu.

Acesta a explicat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu propriile principii.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a transmis premierul.

Munteanu le-a mulțumit miniștrilor și echipei guvernamentale pentru activitatea desfășurată și a afirmat că va continua să își servească țara, indiferent de funcția pe care o va ocupa.

Maia Sandu: „A avut mână liberă să conducă Guvernul”

„Speculaţiile potrivit cărora «a vrut să lupte împotriva abuzurilor şi nu a fost lăsat» sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă Guvernul aşa cum a considerat corect. El a ales să plece”, a punctat Maia Sandu în conferinţa de presă, mulţumindu-i lui Alexandru Munteanu pentru că şi-a asumat conducerea guvernului într-o „perioadă complexă”.

„Domnul Munteanu este un om de treabă”, a declarat Maia Sandu în conferinţa de presă. „Eram convinsă şi sunt convinsă şi acum că are cele mai bune intenţii, dar am aşteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezenţă pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem şi de ce trebuie să le facem”, a explicat ea.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
digi24.ro
image
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
stirileprotv.ro
image
Primul eșec SAFE. Șantierul Naval Mangalia, scos din nou la vânzare după ce prima licitație nu a interesat pe nimeni. Nici măcar pe Rheinmetall, pentru care autoritățile române, în frunte cu ministrul Radu Miruță, au girat public. La Mangalia ar urma să fie construite mai multe nave prin programul SAFE
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
O nouă tragedie în fotbalul românesc. Un fost jucător din SuperLiga a murit la 45 de ani
fanatik.ro
image
„Haos total! Tremură casa când trec utilajele”. Am mers pe șantierul STB să vedem cum se lucrează la schimbarea liniilor de tramvai
libertatea.ro
image
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
De la telefoane și portofele la un acvariu uriaș. Cele mai surprinzătoare obiecte uitate în Uber
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
cancan.ro
image
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
newsweek.ro
image
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
prosport.ro
image
Detaliul ascuns pe bancnotele românești. A fost introdus dintr-un motiv important, puţini români au habar de el
playtech.ro
image
Ce reacție a avut iubita lui Lamine Yamal după ce Spania s-a calificat în optimile Cupei Mondiale. Ines Garcia a surprins cu un mesaj special
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
digisport.ro
image
Orașul din România unde se găsește cea mai ieftină motorină. Cât te costă să faci un plin?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Explozie Monaco. Principala suspectă, ucraineanca Anastasia Berezovska. Femeia are 39 de ani și locuiește în Germania
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”
click.ro
image
Corina Caragea, imagini spectaculoase din vacanță. Cum s-a fotografiat la piscină
click.ro
image
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Monedă Moskon (© Gabriel Talmatchi / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
Cine a fost enigmaticul rege antic Moskon, ale cărui monede de argint au fost descoperite în Dobrogea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza