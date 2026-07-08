Parlamentul European cere accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. Raportul a fost adoptat cu o majoritate largă

Parlamentul European solicită deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova care nu au fost încă lansate, potrivit raportului anual privind parcursul european al Chișinăului, adoptat miercuri în plen.

Parlamentul European felicită Republica Moldova

Parlamentul European transmite că felicită Republica Moldova pentru progresele înregistrate în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pentru angajamentul demonstrat în realizarea reformelor, în ciuda presiunilor externe și a ingerințelor Rusiei.

Eurodeputații cer statelor membre să deschidă fără întârziere toate capitolele de negociere, pe baza meritelor Chișinăului, și subliniază că procesul de aderare nu trebuie blocat din cauza unor dispute bilaterale.

Raportul adoptat evidențiază progresele Republicii Moldova în reformarea justiției și combaterea corupției, dar atrage atenția asupra necesității reducerii influenței oligarhilor în politică, economie și mass-media.

Parlamentul European solicită sprijin suplimentar pentru consolidarea rezilienței instituțiilor moldovene, securitatea cibernetică și combaterea tentativelor de destabilizare venite din partea Rusiei.

În ceea ce privește Transnistria, textul reiterează angajamentul de lungă durată al Parlamentului față de integritatea teritorială a Republicii Moldova și față de soluționarea pașnică a conflictului. Rusia trebuie să își retragă tot personalul militar, echipamentele militare și muniția din zonă, potrivit deputaților.

Documentul a fost aprobat cu 505 voturi pentru

Documentul a fost aprobat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri, a anunțat eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Potrivit acestuia, raportul include mai multe amendamente depuse împreună cu alți eurodeputați, prin care este cerută accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Arătăm, astfel, sprijinul total pe care Parlamentul European îl acordă parcursului european al Republicii Moldova”, a transmis Mureșan pe Facebook.

Eurodeputatul a subliniat că Parlamentul European consideră Republica Moldova „fruntașă în procesul de aderare”, apreciind că reformele și progresele realizate de autoritățile de la Chișinău trebuie răsplătite prin accelerarea negocierilor de aderare.

Raportul adoptat condamnă, totodată, „încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova”, inclusiv prin tentative de influențare a proceselor electorale.

În acest context, Parlamentul European solicită creșterea sprijinului financiar și tehnic acordat Republicii Moldova pentru consolidarea securității, combaterea amenințărilor externe și continuarea reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană.

„Viitorul european al Republicii Moldova este una dintre marile priorități ale Parlamentului European, deoarece o Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe”, a mai transmis Siegfried Mureșan.