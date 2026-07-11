Video Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Ce priorități a anunțat candidatul

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat sâmbătă, 11 iulie, pe Vasile Tofan drept candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu fracțiunile parlamentare. Decizia vine la câteva zile după demisia fostului premier Alexandru Munteanu.

Anunțul a fost făcut de Maia Sandu într-o conferință de presă, după discuțiile purtate cu reprezentanții formațiunilor politice din Parlament.

„Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit Constituției Republicii Moldova, Vasile Tofan are la dispoziție 15 zile de la desemnare pentru a prezenta programul de guvernare și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Integrarea europeană și relansarea economiei, prioritățile noului Guvern

Maia Sandu a precizat că viitoarea guvernare trebuie să se concentreze pe trei direcții principale: continuarea proceselor necesare integrării europene a Republicii Moldova, consolidarea instituțiilor statului și relansarea economiei.

„Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei așa încât să putem să creștem standardele de viață ale tuturor cetățenilor noștri”, a transmis președinta Republicii Moldova.

După desemnare, Vasile Tofan a declarat că vede această numire cu „mare responsabilitate” și că intenționează să înceapă activitatea cât mai rapid.

„O să fac tot ce-mi stă în putință ca să mă ridic la nivelul așteptărilor moldovenilor. Am intenția să trec la lucru cât de repede posibil”, a afirmat Tofan.

Vasile Tofan: „Trebuie să restabilim încrederea”

Candidatul la funcția de premier a anunțat trei obiective pe care se va concentra în prima perioadă: restabilirea încrederii populației, relansarea economiei și formarea unor echipe eficiente în administrație.

Acesta a subliniat că dezvoltarea economică nu poate fi realizată doar prin decizii luate la nivelul ministerelor, ci prin sprijinirea antreprenorilor și a mediului de afaceri.

„Economia se face în teren, la fabrică, la parcul IT”, a spus Vasile Tofan.

Totodată, el a transmis un mesaj funcționarilor publici, afirmând că noua guvernare trebuie să fie construită pe echipe formate din oameni integri, competenți și implicați.

Alexandru Munteanu a demisionat după câteva luni de mandat

Numirea lui Vasile Tofan vine după ce Alexandru Munteanu a anunțat, pe 3 iulie, că demisionează din funcția de premier al Republicii Moldova. Acesta a motivat că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Munteanu fusese numit prim-ministru în toamna anului 2025, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare.