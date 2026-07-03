Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat vineri, 3 iulie, printr-o postare pe Facebook, că demisionează din funcție.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine”, a scris Munteanu.

Acesta a explicat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu propriile principii.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a transmis premierul.

Munteanu le-a mulțumit miniștrilor și echipei guvernamentale pentru activitatea desfășurată și a afirmat că va continua să își servească țara, indiferent de funcția pe care o va ocupa.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a scris acesta.

Potrivit Europa Liberă Moldova, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a declarat că Alexandru Munteanu nu va face alte declarații sau comentarii în afara mesajului publicat pe rețelele sociale.

La scurt timp după anunțul premierului, președinta Maia Sandu a convocat o conferință de presă.