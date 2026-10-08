 UE ia tot mai serios în calcul separarea negocierilor de aderare ale Ucrainei și Moldovei, suțin diplomați de la Bruxelles | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

UE ia tot mai serios în calcul separarea negocierilor de aderare ale Ucrainei și Moldovei, suțin diplomați de la Bruxelles

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Trei diplomați citați de publicația Rapporteur spun că discuția nu mai privește „dacă", ci „când". Între timp, procesul comun avansează, după ce Ungaria a deblocat o etapă tehnică a negocierilor.

Maia Sandu și Ursula von der Leyen/FOTO:EPA/EFE
Maia Sandu și Ursula von der Leyen/FOTO:EPA/EFE

În Uniunea Europeană crește numărul celor care consideră că negocierile de aderare ale Ucrainei și Moldovei ar putea fi separate. Cele două țări au avansat împreună spre statutul de membru de la începutul invaziei ruse la scară largă, în 2022. Potrivit publicației Rapporteur, care citează trei diplomați europeni, drumurile lor ar putea să se despartă.

Sursele spun că, în discuțiile din culise, despărțirea dosarelor nu mai este privită ca o ipoteză, ci ca o chestiune de timp.

„Promisiuni goale"

Unul dintre diplomați a spus că nimeni serios nu crede că Ucraina va deveni membră a UE până la sfârșitul deceniului, iar unii se îndoiesc că va deveni vreodată. În opinia lui, Bruxellesul ar trebui să nu mai facă promisiuni fără acoperire Kievului și să sprijine Ucraina prin alte căi, cum ar fi NATO și ajutorul militar.

Un al doilea diplomat a spus că ar fi nedrept să fie încetinită integrarea Moldovei dacă Ucraina nu poate avansa în negocieri din anumite motive.

Un al treilea a atras atenția asupra riscului unei ingerințe rusești. Dacă UE nu arată progrese reale în procesul de extindere, Moldova ar putea deveni mai vulnerabilă la operațiunile de influență ale Moscovei.

Discuția are loc după declarațiile comisarului european pentru extindere, Marta Kos. Într-o intervenție din 7 octombrie în Parlamentul European, ea a spus că până în 2030 ar putea adera la UE cel puțin două sau trei state, dacă îndeplinesc condițiile. Cele mai aproape de statutul de membru sunt considerate Muntenegru și Albania. Kos nu a precizat care ar putea fi a treia țară.

Negocierile comune continuă deocamdată

Pe 7 octombrie, statele UE au făcut un nou pas spre continuarea negocierilor comune cu Ucraina și Moldova. Ambasadorii statelor membre au aprobat trimiterea către Kiev și Chișinău a invitațiilor de a-și prezenta pozițiile de negociere pentru două noi capitole: „Piața internă" și „Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii". Decizia a fost posibilă după ce Ungaria a acceptat să deblocheze etapa tehnică a procesului.

Anterior, Budapesta blocase procesul, cerând Ucrainei garanții mai puternice pentru drepturile educaționale ale minorității maghiare din Transcarpatia. Noul guvern al Ungariei, condus de Péter Magyar, a fost de acord cu avansarea negocierilor, cu condiția ca Rada Supremă de la Kiev să adopte modificările legislative necesare. Parlamentul ucrainean ar urma să examineze proiectul de lege pe 12 octombrie. Dacă acesta este adoptat și statele UE finalizează procedurile, cele două clustere ar putea fi deschise oficial chiar săptămâna viitoare.

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