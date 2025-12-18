search
Joi, 18 Decembrie 2025
Revedere dintre Plahotniuc și Filat. Ex-premierul moldovean a fost condamnat în perioada în care oligarhul controla totul peste Prut

Vlad Filat și Vladimir Plahotniuc s-au revăzut în instanță. Fostul premier moldovean, condamnat în perioada în care Vladimir Plahotniuc deținea puterea din Republica Moldova, a venit la ședința de judecată în dosarul furtul miliardului în care figurează oligarhul. 

Cei doi s-au revăzut la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani. FOTO: Facebook
Cei doi s-au revăzut la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani. FOTO: Facebook

La ședința de judecată din 18 decembrie a continuat audierea martorilor apărării. Au fost audiați Ion Ropot, care a ocupat în 2024 funcția de administrator special al Băncii de Economii (BEM), și Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Ambii, potrivit procurorului Alexandru Cernei, „au vorbit, la general, mai puțin la obiectul cauzei”.

O altă opinie a avut avocatul inculpatului, Lucian Rogac.

„Au comunicat fapte și circumstanțe relevante”, a menționat apărătorul.

La ședință a venit și fostul premier Vlad Filat, care a anunțat cu o zi mai devreme, pe rețelele sociale, că va participa la proces începând cu următoarea ședință de judecată și va oferi comentarii asupra declarațiilor martorilor audiați în instanță, deoarece nu poate „accepta ca persoane care au prejudiciat statul cu sume colosale, prin devalizarea Băncii Naționale și a întregului sistem bancar, să scape de răspundere penală”.

Astfel, Vlad Filat, în prezent lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), s-a aflat din nou în aceeași sală de judecată cu Vladimir Plahotniuc, la aproape zece ani de la momentul în care a fost încătușat pentru fapte de corupție, într-o perioadă în care oligarhul, președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), deținea puterea în Republica Moldova.

Liderul PLDM, care a declarat că vrea să-l privească „în ochi” pe Vladimir Plahotniuc, a oferit detalii jurnaliștilor despre ultima sa întrevedere cu acesta.

„Ultima dată m-am văzut cu el pe 14 octombrie 2015. O altă întâlnire am avut cu el în timpul detenției, atunci când am fost transferat la Penitenciarul 13. Eram în custodia Centrului Național Anticorupție și, la miez de noapte, am fost dus în biroul lui Popenco, șef interimar al Procuraturii Anticorupție, situat la etajul patru, pentru o discuție pe care nu pot decât să o numesc o tentativă de umilire față de mine”, a afirmat Vlad Filat.

Condamnat în perioada regimului lui Plahotniuc 

Totuși, Vlad Filat și Vladimir Plahotniuc nu au reușit să discute, chiar dacă s-au aflat în aceeași încăpere.

Fostul premier a fost încătușat în octombrie 2015 în urma unui autodenunț al pro-rusului Ilan Șor. În vara anului următor, în perioada regimului lui Plahotniuc, Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. El a fost eliberat înainte de termen, în decembrie 2019, după reducerea pedepsei din cauza condițiilor de detenție.

Vlad Filat a condus Guvernul Republicii Moldova în perioada 2009–2013, apoi a fost deputat pe listele PLDM, partid pe care l-a fondat și pe care îl conduce în prezent.

Extrădat după șase ani de la fuga sa

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în data de 25 septembrie din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

În data de 19 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a prelungit cu 30 de zile arestul lui Vladimir Plahotniuc, decizia fiind luată în lipsa inculpatului.

Vladimir Plahotniuc este acuzat de „crearea și conducerea unei organizații criminale, sustragerea surselor financiare și spălarea banilor proveniți din această infracțiune”, potrivit Procuraturii Generale (PG). Astfel, acesta este judecat pentru că ar fi beneficiat de peste 39 de milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro din sistemul bancar moldovenesc.

În cazul în care vinovăția îi va fi demonstrată, Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

În prezent, oligarhul se află în detenție, fiind încarcerat în Penitenciarul nr. 13 din centrul Chișinăului. Acesta figurează și-n alte dosare penale. El susține că este nevinovat

Republica Moldova

