search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită în viață după mai bine de 40 de ani. Ce s-a întâmplat cu ea în tot acest timp

0
0
Publicat:

Cazul dispariției unei fetițe de trei ani, din Kentucky, SUA, în anii '80, a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Victima, Michelle Newton, a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Femeia habar n-a avut că fusese răpită.

Michelle Newton a fost dată dispărută împreună cu mama ei, în aprilie 1983, când copila avea 3 ani, potrivit USA Today.

Mama sa, Debra Leigh Curry Newton, a spus că se mută în Georgia pentru un nou loc de muncă. Apoi, în 1985, după un „ultim apel" către tatăl ei, Joseph Newton, cele două au dispărut fără urmă. 

Căutările pentru Debra și Michelle au continuat până în anul 2000, iar ulterior, cazul a fost închis întrucât procurorii nu au reușit să mai ia legătura cu Joseph.

În 2005, Michelle a fost scoasă din bazele de date ale Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați. La acel moment, ea ar fi avut aproximativ 25 de ani.

Biroul Șerifului din Jefferson County investighează

Un membru al familiei a cerut mai târziu ajutor Biroului Șerifului din comitatul Jefferson din Kentucky, iar autoritățile au început din nou investigațiile în 2015. Cazul a fost apoi reluat în 2016.

De Michelle nu se mai știa nimic de la vârsta de 3 ani. FOTO Biroului Șerifului comitatul Jefferson
De Michelle nu se mai știa nimic de la vârsta de 3 ani. FOTO Biroului Șerifului comitatul Jefferson

Michelle Newton fost găsită recent într-un alt stat, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, Stephan Johnson. 

Colonelul Steve Healey, adjunct-șef, a descris rezoluția drept „extraordinară" , explicând că un astfel de caz de a apare o singură dată într-o carieră.

„Detectivii au refuzat să lase urma să se răcească. Munca lor — și curajul unui informator Crime Stoppers — au adus o fiică acasă la familia ei după patru decenii”

Cum a fost găsită

Anul acesta, un pont transmis din comitatul Marion, Florida, a dus la identificarea unei  o posibile potriviri pentru o femeie de 66 de ani care folosea un alt nume. Anchetatorii au confirmat identitatea Debrei Newton prin fotografii și teste ADN și au emis un mandat pe numele ei. 

Citește și: Poliţia din Tennesse face apel la populaţie în cazul unui bărbat, expert în IT, care şi-a răpit fiica: „Este aproape imposibil de localizat”

Imaginile surprinse de camerele de corp ale polițiștilor în momentul arestării Debrei Newton de către adjuncții comitatului Marion au devenit virale pe rețelele sociale

După ce au reținut-o Debra, care, în urmă cu ceva timp se aflase pe lista FBI „Top 8 cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”, polițiștii au mers la ușa lui Michelle , care folosise în tot acest timp numele „Sharon Nealy” și habar nu avea că, în realitate este altcineva

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus polițiștii, potrivit declarațiilor lui Michelle.

Michelle a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Jefferson și s-a reîntâlnit cu tatăl său, după mai bine de patru decenii.

Debra Newton a fost acuzată de interferență în custodie, care nu are termen de prescripție. Femeia a pledat nevinovată în timpul primului său proces, pe 8 decembrie. Oficialii Biroului Șerifului au declarat că s-a prezentat voluntar în instanță.

Următoarea înfățișare este programată în instanță pe 23 ianuarie 2026.

Amintim că, în 2023, Kayla Unbehaun din South Elgin, în vârstă de 15 ani, a fost găsită în Carolina de Nord la aproape șase ani după ce a fost răpită de propria mamă.

În 2011, o tânără răpită dintr-un spital din New York, la numai 19 zile de când s-a născut, şi-a reîntâlnit mama, după 23 de ani, după ce a contactat Centrul pentru copiii dispăruţi şi exploataţi.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
digi24.ro
image
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională împușcat mortal în plină stradă
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia Rusiei”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
cancan.ro
image
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
prosport.ro
image
Datoriile locatarilor către asociația de proprietari. Când se prescriu, conform legii
playtech.ro
image
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este deturnare de fonduri”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Gestul impresionant pe care l-au făcut oamenii din Oradea, înainte ca medicul Sharma să își piardă viața. Sute de persoane s-au mobilizat pentru a-l ajuta
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Virus gripal neobișnuit. OMS trage un semnal de alarmă privind noua tulpină
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
ionel bratianu foto arhiva adevarul
Portretul lui Ionel Brătianu, creionat de Maruca Cantacuzino: Un mascul care trăia cu trei femei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?