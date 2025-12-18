Video O femeie răpită în copilărie, la vârsta de trei ani, a fost găsită în viață după mai bine de 40 de ani. Ce s-a întâmplat cu ea în tot acest timp

Cazul dispariției unei fetițe de trei ani, din Kentucky, SUA, în anii '80, a fost elucidat recent, la mai bine de patru decenii. Victima, Michelle Newton, a fost găsită într-un alt stat, vie și nevătămată, după o anchetă a Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. Femeia habar n-a avut că fusese răpită.

Michelle Newton a fost dată dispărută împreună cu mama ei, în aprilie 1983, când copila avea 3 ani, potrivit USA Today.

Mama sa, Debra Leigh Curry Newton, a spus că se mută în Georgia pentru un nou loc de muncă. Apoi, în 1985, după un „ultim apel" către tatăl ei, Joseph Newton, cele două au dispărut fără urmă.

Căutările pentru Debra și Michelle au continuat până în anul 2000, iar ulterior, cazul a fost închis întrucât procurorii nu au reușit să mai ia legătura cu Joseph.

În 2005, Michelle a fost scoasă din bazele de date ale Centrului Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați. La acel moment, ea ar fi avut aproximativ 25 de ani.

Biroul Șerifului din Jefferson County investighează

Un membru al familiei a cerut mai târziu ajutor Biroului Șerifului din comitatul Jefferson din Kentucky, iar autoritățile au început din nou investigațiile în 2015. Cazul a fost apoi reluat în 2016.

Michelle Newton fost găsită recent într-un alt stat, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului Șerifului din comitatul Jefferson, Stephan Johnson.

Colonelul Steve Healey, adjunct-șef, a descris rezoluția drept „extraordinară" , explicând că un astfel de caz de a apare o singură dată într-o carieră.

„Detectivii au refuzat să lase urma să se răcească. Munca lor — și curajul unui informator Crime Stoppers — au adus o fiică acasă la familia ei după patru decenii”

Cum a fost găsită

Anul acesta, un pont transmis din comitatul Marion, Florida, a dus la identificarea unei o posibile potriviri pentru o femeie de 66 de ani care folosea un alt nume. Anchetatorii au confirmat identitatea Debrei Newton prin fotografii și teste ADN și au emis un mandat pe numele ei.

Imaginile surprinse de camerele de corp ale polițiștilor în momentul arestării Debrei Newton de către adjuncții comitatului Marion au devenit virale pe rețelele sociale

După ce au reținut-o Debra, care, în urmă cu ceva timp se aflase pe lista FBI „Top 8 cei mai căutați fugari pentru răpire parentală”, polițiștii au mers la ușa lui Michelle , care folosise în tot acest timp numele „Sharon Nealy” și habar nu avea că, în realitate este altcineva

„Nu sunteți cine credeți că sunteți. Sunteți o persoană dispărută. Sunteți Michelle Marie Newton”, i-au spus polițiștii, potrivit declarațiilor lui Michelle.

Michelle a sunat la Biroul Șerifului din comitatul Jefferson și s-a reîntâlnit cu tatăl său, după mai bine de patru decenii.

Debra Newton a fost acuzată de interferență în custodie, care nu are termen de prescripție. Femeia a pledat nevinovată în timpul primului său proces, pe 8 decembrie. Oficialii Biroului Șerifului au declarat că s-a prezentat voluntar în instanță.

Următoarea înfățișare este programată în instanță pe 23 ianuarie 2026.

Amintim că, în 2023, Kayla Unbehaun din South Elgin, în vârstă de 15 ani, a fost găsită în Carolina de Nord la aproape șase ani după ce a fost răpită de propria mamă.

În 2011, o tânără răpită dintr-un spital din New York, la numai 19 zile de când s-a născut, şi-a reîntâlnit mama, după 23 de ani, după ce a contactat Centrul pentru copiii dispăruţi şi exploataţi.