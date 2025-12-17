search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, glumeț cu presa: ,,M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”. Ce spune despre vizita la Moscova

0
0
Publicat:

Oligarhul Vladimir Plahotniuc s-a prezentat miercuri, 17 decembrie,  în instanța de la Chișinău, unde a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul furtului miliardului. Inculpatul a început să vorbească cu presa și chiar a făcut glume pe seama perioadei în care a fugit.

Vladimir Plahotniuc afirmă că este nevinovat. FOTO: Telegram.org
Vladimir Plahotniuc afirmă că este nevinovat. FOTO: Telegram.org

„- Sigur sunt nevinovat. Altfel nu m-aș fi pregătit să vin în țară, să explic toate astea.

-Venirea în țară, deci reținerea voastră a fost premeditată?

-Nu, sigur.

-Dar ce trebuia să faceți în Dubai?

-Să dau un interviu…

-Când ați fost ultima oară la Moscova?

-Uh, foarte demult”, a răspuns oligarhul Vladimir Plahotniuc, fiind întrebat de jurnaliști în sala de judecată din cadrul Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani.

Ce face în pușcărie

Mai mult, acesta a oferit detalii despre condițiile din detenție.

- Veți ataca Republica Moldova la CEDO pentru condițiile din penitenciar?

- Nu sunt alintat, chiar dacă am văzut alte condiții.

- Aveți televizor, vă uitați la știri cu dumneavoastră în cătușe?

- Eu conspectez materialele.

- Dacă vă declarați nevinovat, de ce ați fugit 6 ani de justiția Republicii Moldova?

- Doamne ferește, de unde ați văzut asta? M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”, a conchis acesta. 

La procesul din 17 decembrie continuă depunerea mărturiilor martorilor apărării, iar în fața instanței s-a prezentat Andrian Candu, finul de cununie al acestuia și fost președinte al Parlamentului moldovean, care a refuzat să spună dacă a ținut sau nu legătura cu nașul său în perioada în care acesta era fugar.

Prima apariție în instanță

Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul fraudei bancare, s-a prezentat marți, 2 decembrie, pentru prima dată în fața magistraților moldoveni după extrădarea sa din Atena. 

Acesta, care a refuzat până în acel moment să se prezinte în instanță, a anunțat cu o zi mai devreme că va veni după ce a făcut cunoștință cu toate materialele anchetei.

,,Zilele acestea am reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului și această examinare a fost motivul lipsei mele până acum de la ședințele de judecată, eu fiind pus în fața alegerii: fie particip nepregătit la ședințele de judecată, fie examinez materialul dosarului pentru a mă pregăti de ședințe.Acum, în sfârșit, fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată și să le prezint magistraților propriile mele argumente și dovezi vizavi de acuzațiile nefondate în acest dosar absolut politic”, a anunțat cu o zi mai devreme Vladimir Plahotniuc într-un mesaj făcut public pe rețelele sociale prin intermediul avocaților săi.  

Citește și: Formațiunea PDMM, asociată cu oligarhul penal Vladimir Plahotniuc, suspendată de instanță de la Chișinău

În data de 19 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a prelungit arestul cu 30 de zile oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, decizia fiind luată în lipsa inculpatului. 

Vladimir Plahotniuc este acuzat de ,,crearea și conducerea organizației criminale, sustragerea surselor financiare și spălarea banilor care rezultă din această infracțiune”, conform responsabililor Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova. Astfel, fugarul este judecat pentru că ar fi beneficiat de peste 39.000.000 de dolari și alte peste 3.518.000 de euro din sistemul bancar moldovenesc.

În cazul în care i se va demonstra vinovăția, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Între timp, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Capitalei țării vecine.

Totodată, acesta este acuzat de ,,abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, în cadrul unei cauze penale inițiate de Procuratura Generală în octombrie 2021, legată de „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”.

De asemenea este cercetat într-o cauza penală pornită ,,de Procuratura Anticorupție în anul 2022, în care este învinuit de corupere pasivă, această cauză fiind ulterior conexată la dosarul penal cunoscut drept „Kuliok”. În această anchetă, Vladimir Plahotniuc i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon când era la conducerea Republicii Moldovei. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care Dodon le neagă.

În același timp, Vladimir Plahotniuc figurează cu ,,statut de învinuit și în cauza penală „Metalferos”, retrasă de la PCCOCS, în cadrul căreia i se impută crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Încătușat în Grecia

În data de 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani de la fuga sa din țara vecină.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”. Anunț despre creșterea taxelor și bugetul partidelor
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Ce trebuie să se întâmple pentru ca Rodica Stănoiu să fie înmormântată din nou. Fără acest act nu se poate face nimic
playtech.ro
image
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Lacrimi și durere după ce Marius, un tânăr de 25 de ani, și-a pierdut viața în urma unui impact puternic dintre o mașină și un camion. Tânărul este condus azi pe ultimul drum
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?