Raiffeisen crește comisioanele de administrare. De când se aplică majorările

Raiffeisen a anunțat joi că va crește comisioanele de administrare, atât pentru pachetul Zero Simplu, cât și pentru pachetul Zero Toto, precizând și care sunt termenele de la care se vor aplica aceste majorări.

Raiffeisen a anunțat actualizarea comisioanelor, astfel:

Începând cu data de 1 mai 2026, se actualizează condiția de acordare a gratuității pentru pachetul de cont curent Zero Simplu.

Comisionul de administrare aplicabil pachetului Zero Simplu se menține 0 lei pentru clienții care efectuează o tranzacție electronică în fiecare lună și încasează lunar venituri de minimum 1.000 lei în contul curent deschis la Raiffeisen Bank.

Începând cu data de 1 martie 2026, comisionul de administrare standard pentru Pachetul Zero Simplu va fi 15 lei (în loc de 12 lei), iar pentru Pachetul Zero Tot vă fi 20 lei (în loc de 15 lei).

Modificarea comisionului de administrare standard al Pachetelor Zero Simplu și Zero Tot nu afectează beneficiile de gratuitate ale pachetelor, precum și alte beneficii oferite de bancă, cum ar fi campanii promoționale sau convenții salariale.

*Comisionul standard de administrare se aplică doar în cazul în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru menținerea gratuității. Acest comision nu se aplică pachetelor deschise în campanii promoționale sau prin convenții care oferă gratuitate. Valoarea comisionului de administrare standard se modifică începând cu data de 01.03.2026. Pentru pachetul Zero Simplu, condiția de încasări lunare de minimum 1.000 lei intră în vigoare din 01.05.2026.

Comisionul de încasare standard a sumelor din conturi deschise la alte bănci a fost eliminat. Astfel, nu vei mai plăti comision pentru această operațiune, comparativ cu nivelul anterior de 0,1% (minimum 5 lei, maximum 15 lei).

Comisioanele aferente cardurilor de debit și credit vor fi actualizate astfel:

Comisionul de livrare a cardului de debit va fi de 15 lei (echivalent în valuta contului atașat cardului) aplicabil din 01.03.2026.