Ponta îl anunță pe Nicușor Dan că Radu Miruță, propus de USR ministru la Apărare, se află în incompatibilitate. „Este de natură să vulnerabilizeze grav MApN!”

Fostul premier Victor Ponta a anunţat joi că îi înştiinţează oficial pe preşedintele Nicuşor Dan şi pe premier în legătură cu starea de incompatibilitate în care ar fi Radu Miruţă, propus de USR ca ministru al Apărării.

Victor Ponta semnalează joi, 18 decembrie, faptul că Radu Miruţă, propus de USR ca ministru al Apărării, se află în stare de incompatibilitate, ceea ce „este de natură să vulnerabilizeze grav Ministerul Apărării Naţionale şi activitatea guvernamentală!”.

„Înștiințare oficială către Președintele României și Prim-ministrul Guvernului României privind starea de incompatibilitate legală a unei persoane propuse pentru funcția de ministru într-un domeniu strategic şi Vicepremier - respectiv Domnul Radu Dinel Miruţă!

Prin prezenta, vă aduc la cunoștință existența unei stări de incompatibilitate legală în cazul unei persoane propuse pentru funcția de ministru. Aceasta incompatibilitate este de natură să vulnerabilizeze grav Ministerul Apărării Naţionale şi activitatea guvernamentală!”, şi-a început fostul premier mesajul.

Victor Ponta a ataşat la postarea sa câteva documente care, potrivit lui, demonstrează starea de incompatibilitate a lui Radu Miruţă. El semnalează că acesta a fost validat ca deputat pe 21.12.2020, dată la care deţinea un PFA pe numele său, ceea cea contravine legislaţiei în vigoare, şi suspendat ca incompatibil abia 3 ani mai târziu, în tot acest timp firma fiind activă.

„În acest sens, atașez adresa oficială a Agenției Naționale de Integritate (ANI), care precizează în mod explicit că:

«Exercitarea calității de deputat și a celei de persoană fizică autorizată (PFA) generează o situație de incompatibilitate din perspectiva dispozițiilor art. 82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 și ale art. 16 alin. (1) lit. a)–e) din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare.»

De asemenea, atașez adresa oficială emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care rezultă că domnul Radu Miruță a fost înregistrat ca persoană fizică autorizată în perioada în care exercita mandatul de deputat.

Ataşez şi Decizia Ministerului Justiţiei din data de 11.04.2023 care prevede «Domnul Miruță Radu-Dinel, expert tehnic judiciar în specializările Calculatoare, Electronică, Informatică și Rețele şi software de telecomunicații, se suspendă, la cerere, din calitatea de expert tehnic judiciar, pentru INCOMPATIBILITATE» .

Precizez că Dl Radu Miruţa a fost validat ca deputat în data de 21.12.2020 şi a fost suspendat pentru incompatibilitate de către MJ cu o întârziere de peste 3 ani!

Fac un apel către toţi jurnaliştii independenţi care nu fac parte din REŢEAUA de Propagandă să studieze documentele şi să facă propria investigaţie pentru a certifica realitatea juridică şi politică!

Consider esențial ca ANI și Justiția să fie lăsate să funcționeze în mod independent și în acest caz, la fel ca în orice altă situație similară. Presiunile exercitate de către USR asupra ANI și a sistemului judiciar nu trebuie să se dovedească eficiente, indiferent de persoana vizată.

Statul de drept și domnia legii trebuie să fie garantate de Președintele României și de Prim-ministrul Guvernului României, fără excepții și fără discriminări, indiferent de partidul politic din care provine persoana aflată în discuție. În măsura în care veţi decide să ignoraţi această situaţie legală domnia legii în România va fi grav afectată; iar aplicarea diferenţiată a legii , în funcţie de persoana , vor fi oficial instituţionalizate!”, a scris, joi, Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui Victor Ponta vine în contextul în care USR urmează ca vineri, 19 decembrie, să valideze, în cadrul unei şedinţe online a Comitetului Politic, nominalizarea lui Radu Mirică la Ministerul Apărării şi a lui Irineu Darău, în locul acestuia, la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Întrebat joi ce crede despre nominalizările USR la cele două ministere, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că amândoi sunt oameni în care are încredere.