Drama unei femei bătute cu ranga de soțul gelos: „Nu e prima dată. A luat cuțitul de pe masă și a început să alerge după mine”

Ca multe alte victime ale violenței domestice, o femeie de 41 de ani, din Iași, trăiește o adevărată dramă. Vânătăile cu care s-a ales după ce a fost bătură cu ranga de soțul gelos sunt doar mărturia celui mai recent episod din seria violențelor pe care le-a îndurat de la partenerul de viață.

Povestea Mihaelei, un pseudonim sub care a acceptat să-și spună durerea, a fost realatată pe larg de Ziarul de Iași, care scrie că, în prag de sărbători, femeia nu are niciun motiv de bucurie.

Reporterii publicației ieșene au găsit-o tremurând, pe un pat de spital, cu o pătură pe față, încercând să ascundă vânătăile și rănile care abia se opriseră din sângerat. Soțul a lovit-o cu o rangă. A reușit să ajungă până la un vecin, care a alertat autoritățile.

De la Urgențe, femeia își face griji pentru cei patru copii ai săi, dintre care doi minori, de 10 și 16 ani, rămași acasă. Nu știe nimic despre ei, pentru că, în încercarea disperată de a-și salva viața, nu a apucat să își ia telefonul.

„Ar fi trebuit să plec după prima bătaie, care a avut loc la doar două luni după nuntă, dar a apărut primul copil, apoi al doilea și tot așa.(...) Aș putea merge la mama, dar mi-e frică. Acum s-a întors din Italia. A mers prin sat, a băut un vin, o bere”, povestește femeia.

Mihaela explică și ce-l face pe bărbat violent: o gelozie nefondată, pe fondul consumului de alcool. Se teme că ar putea deveni următorul caz de femicid din România, mai ales că soțul a amenințat-o deja că o va lăsa „fără picioare”.

„Un vecin i-a smuls cuțitul din mână”

A mai ajuns la Urgențe, dar atunci „doar” cu ochiul vânăt.

„Eram la un priveghi în sat și m-am dus să iau o găleată de apă. El era beat. A luat cuțitul de pe masă și a început să alerge după mine. S-a băgat fata mea, care are 16 ani, dacă nu se ferea, putea fi lovită ea. Noroc că pe șosea treceau doi băieți cu o căruță. L-au prins, pentru că era beat, i-au pus mâinile la spate, iar un vecin i-a smuls cuțitul din mână”, a explică Mihaela.

Poliția a intervenit de mai multe ori, dar de fiecare dată, femeia a cedat la promisiunile și rugămințile soțului.

IPJ: Nu a rezultat risc iminent

Potrivit IPJ Iași, în seara de 16 decembrie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie ar fi fost agresată fizic de soțul ei. Din investigațiile efectuate s-a constatat că, în timp ce aceasta se afla la domiciliu, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, bărbatul a agresat-o fizic.

„Femeia a fost transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, în urma căruia nu a rezultat risc iminent, nefiind emis ordin de protecție provizoriu. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. De asemenea, față de bărbat s-a luat măsura sancționării contravenționale conform Legii nr. 61/1991R, cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Amintim că, recentul caz al tinerei ucise în Teleorman de fostul partener (al 51-lea caz de femicid din acest an) a scos încă o dată la iveală problemele pe care statul le are când vine vorba de pregătirea personalului care intră în contact cu victimele violenței domestice și de gestionarea unor astfel de cazuri. Tânăra de 26 de ani avea ordin de protecție împotriva agresorului. Îl obținuse după ce a fost răpită și violată de acesta, dar procurorii l-au lăsat în libertate. Strigătele ei de ajutor nu au fost auzite nici când a semnalat încălcarea ordinului de protecție.