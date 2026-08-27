 Reacție furibundă la Moscova după numirea lui Claudiu Năsui în Guvernul moldovean: „Predau țara Bucureștiului” | adevarul.ro
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Reacție furibundă la Moscova după numirea lui Claudiu Năsui în Guvernul moldovean: „Predau țara Bucureștiului”

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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat joi acuzații la adresa autorităților de la Chișinău, după numirea fostului ministru român al Economiei Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, în guvernul condus de premierul Vasile Tofan.

Claudiu Năsui
Claudiu Năsui Foto: INQUAM PHOTOS / OCTAV GANEA

Oficialul rus susține că decizia reprezintă o dovadă că autoritățile moldovene „predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului”, notează TASS, citat de News.ro

Zaharova a afirmat că, pe fondul problemelor economice cu care se confruntă Republica Moldova, Chișinăul „predau de fapt întregul sector economic al ţării pe mâna persoanelor din Bucureşti”. Ea a criticat totodată ceea ce a numit incapacitatea forțelor pro-occidentale de la Chișinău de a identifica persoane potrivite pentru ocuparea unor funcții importante.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a făcut referire și la acordarea cetățeniei moldovenești lui Claudiu Năsui, afirmând că decretul ar fi fost semnat de președinta Maia Sandu în aceeași zi cu numirea acestuia.

„Mai mult, decretul privind acordarea cetăţeniei moldoveneşti a fost semnat de (preşedinta Moldovei, Maia) Sandu, nu o să vă vină să credeţi, chiar în aceeaşi zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestaţii”, a comentat Maria Zaharova.

Aceasta a susținut că decizia ar demonstra că autoritățile de la Chișinău nu ar avea candidați suficient de bine pregătiți în interiorul țării.

„Astfel, forţele pro-occidentale ale republicii îşi recunosc propria incapacitate şi lipsa unor candidaţi demni pentru această funcţie în interiorul ţării lor şi pur şi simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat”, a conchis ea.

Zaharova a mai susținut că populația Republicii Moldova „respinge categoric astfel de iniţiative antipopulare ale conducerii republicii”, despre care afirmă că ar duce la pierderea independenței și a identității naționale.

„Moldovenii păstrează cu sfinţenie memoria apărătorilor Patriei lor, care au sacrificat libertatea republicii pentru binele generaţiilor viitoare, şi nu sunt dispuşi să facă niciun fel de concesii”, a afirmat reprezentanta diplomației ruse.

Declarațiile au fost făcute în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.

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