Descoperire șocantă în Maramureș: un adolescent de 15 ani a fost găsit mort pe un câmp

Poliţiştii au deschis o anchetă, după ce, pe un câmp din localitatea Cicârlău, judeţul Maramureş, a fost găsit trupul unui adolescent de 15 ani.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii-Măgherăuş efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă după ce, în cursul zilei de ieri, 1 iunie a.c., au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un teren extravilan de pe raza localităţii Cicârlău, a fost găsit trupul unui tânăr, care nu prezenta semne vitale", a transmis, marţi, IPJ Maramureş, potrivit News.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat persoana în cauză, fiind vorba de un adolescent de 15 ani.

"În urma examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violenţă", a precizat Poliţia.

Trupul a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Maramureş pentru efectuarea necropsiei.