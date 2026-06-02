ONU avertizează: „Pregătiți-vă pentru El Niño”. Fenomene extreme sunt așteptate în mai multe regiuni ale lumii

Organizația Meteorologică Mondială a Națiunilor Unite a avertizat astăzi că lumea trebuie să se pregătească pentru o creștere a fenomenelor meteorologice extreme și a valurilor de căldură, pe măsură ce apare un fenomen El Niño potențial excepțional.

Oficialii ONU susțin că alimentate de apele oceanice neobișnuit de calde din Pacificul tropical, fenomenul El Niño se dezvoltă și este menit să influențeze temperatura globală și modelele de precipitații, crescând riscul de fenomene meteorologice extreme în lunile următoare, scrie Mediafax.

Ce înseamnă fenomenul El Niño?

O nouă actualizare OMM privind fenomenul El Niño/La Niña indică o probabilitate de 80% a unui eveniment El Niño în perioada iunie-august 2026. Probabilitățile ca acesta să continue cel puțin până în noiembrie sunt apropiate de sau peste 90%. Deși persistă o oarecare incertitudine cu privire la intensitatea maximă și momentul atingerii acestuia, majoritatea modelelor de prognoză sugerează că acesta va fi cel puțin moderat – și posibil puternic.

Actualizările OMM privind fenomenele El Niño reprezintă cea mai autorizată sursă de informații la nivel mondial pentru guverne, agenții umanitare și sectoare sensibile la climă, cum ar fi agricultura, sănătatea, energia și gestionarea apei.

Acestea se bazează pe un consens de modele de la Centrele Globale de Producție ale OMM, experți de la Serviciile Meteorologice și Hidrologice Naționale și centre de predicție climatică din întreaga lume și sunt produse printr-un efort de colaborare între OMM și Institutul Internațional de Cercetare pentru Climă și Societate (IRI).

„Știința este clară: El Niño ajunge la ușa noastră în lunile următoare cu o certitudine de 90%. Lumea trebuie să îl trateze ca pe avertismentul climatic urgent care este. Condițiile El Niño vor pune paie pe focul unei lumi care se încălzește. Impactul va lovi și mai puternic, va ajunge și mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare. Singurul răspuns eficient este acțiunea climatică la nivelul crizei – încetarea dependenței de combustibilii fosili, accelerarea trecerii la surse regenerabile, protejarea celor mai vulnerabili și implementarea unor sisteme de avertizare timpurie pentru toți”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres, în declarația sa video.

De la sfârșitul lunii aprilie până la mijlocul lunii mai, temperatura suprafeței mării în Pacificul Ecuatorial central-estic – zona utilizată ca referință pentru monitorizare – se apropia de pragurile El Niño, conform observațiilor de pe diferite platforme utilizate de OMM.

Aceste anomalii de suprafață în creștere sunt alimentate de condițiile subterane neobișnuit de calde din Pacificul tropical, cu temperaturi care depășesc media cu 6 °C și care furnizează un rezervor substanțial de căldură ce contribuie la încălzirea observată a suprafeței.

Între timp, indicele de oscilație sudică – care este componenta atmosferică a fenomenului El Niño – este, de asemenea, în concordanță cu dezvoltarea condițiilor de El Niño.

„Trebuie să ne pregătim pentru un eveniment El Niño potențial puternic – care va exacerba seceta și precipitațiile abundente și va crește riscul de valuri de căldură atât pe uscat, cât și în ocean. Cel mai recent El Niño, din 2023-2024, a fost unul dintre cele cinci cele mai puternice înregistrate vreodată și a jucat un rol în temperaturile globale record pe care le-am înregistrat în 2024”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo .

„Comunitatea OMM va monitoriza cu atenție condițiile în lunile următoare pentru a fundamenta procesul decizional al guvernelor, agențiilor umanitare și sectoarelor sensibile la schimbările climatice. Previziunile sezoniere anticipate și avertizările timpurii sunt vitale pentru a salva vieți omenești și a atenua impactul asupra economiilor și comunităților noastre”, a declarat Celeste Saulo.