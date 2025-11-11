Donație consistentă pentru Armata Republicii Moldova: a primit 66 de vehicule din partea Uniunii Europene

Armata Republicii Moldova a primit 66 de vehicule, lotul în valoare de peste 5 milioane de euro fiind oferit de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace (EPF).

În lotul de vehicule destinate Armatei Republicii Moldova sunt autobuze, camioane, precum și autoturisme de tip SUV și automobile de teren pickup.

Acesta a fost oferit în cadrul unei ceremonii desfășurate într-o tabără militară din Chișinău, în prezența conducerii Ministerului moldovean al Apărării și a Misiunii Uniunii Europene la Chișinău.

Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, a subliniat că donația contribuie la modernizarea armatei.

„Acest sprijin, pe lângă multe altele, este un exemplu elocvent al cooperării eficiente dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și o dovadă a angajamentului față de eforturile de consolidare a capacităților noastre de apărare. Mulțumesc reprezentanților misiunii UE în Moldova, dar și instituțiilor și statelor europene, care au contribuit la realizarea acestui proiect important pentru Armata Națională. Mulțumesc și tuturor celor care au participat la negocieri și au facilitat livrarea lotului în Republica Moldova”, a afirmat Anatolie Nosatîi.

La rândul său, șeful adjunct al Misiunii UE în Republica Moldova, Máté Csicsai, a declarat că sprijinul UE urmărește ,,consolidarea capacității Republicii Moldova” privind protejarea cetățenilor, dar ,,cu respectarea deplină a neutralității sale constituționale”.

,,Asistența noastră se referă la modernizare, eficiență și pregătire pentru a răspunde provocărilor într-un mod pașnic și responsabil. Ceremonia de astăzi este o altă etapă importantă în dezvoltarea relației noastre de colaborare — una bazată pe încredere, respect reciproc și angajament comun față de pace și stabilitate”, a detaliat Máté Csicsai.

Sprijin mai mare

Platforma de suport „Instrumentul European pentru Pace” a fost lansată în 2021, an în care Consiliul European a aprobat prima tranșă de ajutor pentru sistemul de apărare al Republicii Moldova.

,,Sprijinul are ca scop sporirea capacităților de apărare ale țării noastre, prin asigurarea Armatei Naționale cu echipament medical, de geniu, logistic, comunicații tactice, supraveghere aeriană, comandă și control, mobilitate și apărare cibernetică”, conform responsabililor Ministerului Apărării de la Chișinău.

Inițial, pachetul de asistență financiară a fost în valoare de șapte milioane de euro, fiind majorat ulterior până la 197 de milioane de euro.