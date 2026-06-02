SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri PSD, le-a transmis colegilor de partid că nu e de acord cu un guvern format exclusiv din tehnocrați, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Lia Olguța Vasilescu ar accepta un premier tehnocrat, dar restul guvernului să fie format din miniștri cu carnet de partid. De asemenea, Olguța Vasilescu i-a transmis lui Sorin Grindeanu să-și asume rolul de prim-ministru, pentru că partidul s-ar ocupa imediat să-i strângă o majoritate parlamentară, susțin sursele citate.

Conducerea PSD are păreri împărțite când vine vorba de susținerea unui guvern eminamente tehnocrat, condus de eurodeputatul Eugen Tomac. O parte a liderilor sunt de părere că PSD nu are nimic de pierdut, în plus va controla în continuare ministere-cheie cu miniștri din eșalonul doi. Pe de altă parte, sunt și lideri de filială care spun că partidul trebuie să susțină miniștri asumați politic, nu tehnocrați sau oameni din eșalonul doi.

Printre cei mai vocali lideri împotriva unui guvern tehnocrat se numără primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susțin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul”. Olguța Vasilescu este de părere că PSD nu are nimic de câștigat din punct de vedere electoral prin susținerea unui guvern tehnocrat. Totuși, Olguța Vasilescu e de acord ca Eugen Tomac să ajungă prim-ministru, în ciuda faptului ca e unul dintre apropiații lui Traian Băsescu, marele rival al PSD.

Varianta propusă de Lia Olguța Vasilescu în interiorul partidului e un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu și instalat cu voturile PSD-UDMR-minorități naționale, plus alte voturi venite de la parlamentarii aleși pe listele POT, SOS și AUR, dar care între timp au devenit neafiliați.

Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor

De altfel, președintele Nicușor Dan se află într-o situație paradoxală: are, teoretic, voturile necesare pentru instalarea Guvernului Tomac, dar refuză să le folosească. PSD, UDMR și grupul minorităților naționale nu sunt suficiente, iar completarea majorității cu parlamentari suveraniști proveniți de la SOS și POT este un scenariu pe care șeful statului vrea să-l evite cu orice preț.

„Nu merge cu premier surogat”

Între timp, Traian Băsescu lansează noi atacuri la adresa clasei politice, acuzând partidele parlamentare că pun interesele de grup mai presus de stabilitatea țării și blochează desemnarea unui premier cu susținere reală în Parlament.

Fostul președinte susține că amânarea desemnării unui premier și a constituirii unui Executiv cu susținere clară în Parlament „deteriorează rapid situația politică, economică, socială și de securitate a țării”, într-un context pe care îl consideră deja tensionat.

„Nu merge cu «premier surogat»! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării”, a scris fostul șef al statului, pe FB.