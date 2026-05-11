Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Scandal în armata Republicii Moldova: un băiat a murit, iar un soldat a fost rănit într-o unitate militară. Opoziția cere demisii

Un băiat a murit, iar un soldat a fost rănit în data de 10 mai într-o unitate militară din Cahul după ce un alt militar ar fi deschis focul cu arma. Cazul a stârnit indignarea opoziției, care a cerut demisia conducerii Ministerului Apărării al Republicii Moldova.

Incidentul a avut loc în sudul Republicii Moldova. FOTO: Army.md

Inițial, responsabilii Inspectoratul General al Poliției (IGP) au declarat că băiatul de 16 ani, aflat în vizită la unitatea militară, ar fi murit în urma unui stop cardiac. De asemenea, un militar în termen de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, după ce un soldat în vârstă de 20 de ani prin contract ar fi deschis focul.

,,Potrivit informațiilor preliminare, din circumstanțe care urmeazǎ a fi stabilite, un militar prin contract, de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen.În urma unei împușcături, preliminar accidentale, militarul în termen ( cu vârsta de 18 ani) a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.Totodată, minorul de 16 ani prezent la fața locului a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, acesta a decedat la scurt timp după internare, cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac”, au subliniat reprezentanții IGP. 

A doua zi, reprezentanții Inspectoratul General al Poliției (IGP) au anunțat că, de fapt, adolescentul a decedat în urma unei împușcături, iar militarul care ar fi tras a fost reținut.

,,Poliția a fost informată, la această oră, de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că preliminar acesta a fost pătruns de glontele care a rănit militarul în termen. La moment expertiza medico-legală continuă, pentru a stabili cu exactitate cauza decesului, iar militarul care a efectuat împușcǎtura a fost reținut de polițiști”, au adăugat polițiștii moldoveni.  

Între timp, celălalt militar, care a fost rănit și a supraviețuit, a fost transferat de la Spitalul Raional Cahul la Spitalul Clinic Militar din Chișinău.

„A fost adus cu o plagă penetrantă prin împușcare. Plaga a fost prelucrată primar, după care pacientul a fost internat în Secția de Chirurgie Septică. Acesta este în stare stabilă, iar astăzi a fost transferat la Chișinău”, a afirmat Ana Rotari, vicedirectorul Spitalului Raional Cahul. 

Investigații penale

Cazul este investigat penal de responsabilii Procuraturii Generale (PG) și ai Inspectoratului de Poliție (IP) Cahul. Aceștia au inițiat un dosar penal privind încălcarea regulilor de mânuire a armei, infracțiune care se pedepsește cu până la șapte ani de închisoare.

De asemenea, au fost inițiate verificări privind acțiunile personalului medical care a acordat primul ajutor victimei, sub aspectul procedurilor efectuate, precum și al sesizării organelor de drept și al furnizării informațiilor despre starea acesteia.Totodată, sunt verificate și acțiunile responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare.

Între timp, responsabilii Ministerului Apărării al Republicii Moldova au subliniat că incidentul „s-a produs în urma încălcării măsurilor de securitate”, iar în urma acestuia a fost inițiată o anchetă de serviciu „pentru elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz”.

Cererea opoziției moldovenești

Opoziția pro-rusă de la Chișinău a cerut demisia conducerii Ministerului Apărării, considerând că „această tragedie este consecința directă a incompetenței și neglijenței”.

,,Ministrul Apărării trebuie să își prezinte imediat demisia și să își asume responsabilitatea pentru moartea unui copil nevinovat. Cerem transparență totală. Solicităm Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne desfășurarea unei anchete rapide, corecte și transparente. Orice tentativă de a ascunde detalii, de a prezenta neglijența drept un simplu „accident” sau de a proteja superiorii care au permis accesul la arme unor persoane nepregătite va fi considerată complicitate la această crimă. Revizuirea urgentă a protocoalelor de securitate. Ceea ce s-a întâmplat demonstrează că actualul sistem de control asupra circulației armelor în armată nu funcționează. Cerem verificări imediate în toate unitățile militare din țară și revizuirea regulamentelor privind interacțiunea militarilor cu populația civilă”, au menționat reprezentanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). 

„Acesta nu este un accident izolat. Este rezultatul direct al nepăsării, incompetenței și iresponsabilității instituționalizate în Ministerul Apărării. De la începutul anului au existat decese și incidente grave în Armata Națională și, de fiecare dată, a urmat tăcerea. Nicio demisie, nicio asumare, nicio consecință pentru cei responsabili”, a spus Constantin Cuiumju, deputat al formațiunii Partidul Nostru.

Reacția Executivului 

În replică, Guvernul Republicii Moldova a menționat că este în derulare o anchetă „riguroasă”.

,,Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Înțelegem emoțiile și îngrijorările din societate. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea”, au detaliat angajații Executivului.

De la începutul acestui an, mai mulți militari moldoveni și-au pierdut viața. Un soldat în termen al Armatei Republicii Moldova a decedat după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul serviciului la post. Tragedia a avut loc în luna februarie. Iar în luna ianuarie, un militar prin contract a murit după ce s-a rănit cu arma din dotare într-o unitate militară din garnizoana Florești, unde își desfășura serviciul.

