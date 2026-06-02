Analiză Putin deschide sezonul balistic în Ucraina. Factura unei singure nopți de teroare peste 500 de milioane de dolari

Moscova a deschis luna iunie cu unul dintre cele mai violente și complexe atacuri aeriane de la declanșarea invaziei la scară largă, demonstrând o schimbare profundă de tactică militară, dar și o vulnerabilitate sistemică pe care aparatul de propagandă încearcă cu disperare să o ascundă. În spatele perdelei de fum cu sute de drone și rachete lansate asupra orașelor ucrainene, se dă o bătălie mult mai surdă: cea a supraviețuirii economice a Federației Ruse.

Conform unor surse guvernamentale citate de Bloomberg, oficiali de rang înalt din cadrul Ministerului de Finanțe de la Moscova și ai Băncii Centrale a Rusiei l-au avertizat direct на Vladimir Putin cu privire la existența unor „riscuri critice” pentru stabilitatea macroeconomică. Economia de război a Rusiei, deși aparent turată la maximum, se confruntă cu un deficit bugetar scăpat de sub control. Factura unei singure nopți de teroare, precum cea din 2 iunie, se ridică la o cifră astronomică: aproximativ 400 de milioane de lire sterline (peste 500 de milioane de dolari) cheltuite într-un blitz aerian masiv, o strategie pe baze financiare nesustenabile pe termen lung.

„Sezonul balisticii” și testarea limitelor apărării ucrainene

Atacul combinat din noaptea de 2 iunie a implicat lansarea a 73 de rachete de diverse tipuri și a unui număr record de 656 de vehicule aeriene fără pilot. Dincolo de amploarea numerică, analiza oferită de experții militari ucraineni indică o mutare strategică periculoasă: Rusia maximizează utilizarea vectorilor balistici.

Dacă în primii ani ai războiului rachetele de croazieră de tip H-101 sau „Kalibr” reprezentau nucleul atacurilor masive, acum Kremlinul mizează pe o combinație sincronizată, menită să suprasolicite sistemele antiaeriene ale Kievului.

Valuri succesive și diversiune

Sutele de drone (inclusiv modelele momeală „Gerbera” sau „Parodia”) au fost utilizate ca instrumente de distragere a atenției. În acest timp, rachetele de croazieră lansate din Marea Caspică și de la bordul bombardierele strategice modernizate Tu-160 au atacat în trei valuri distincte.

Rusia a lansat simultan 33 de rachete balistice „Iskander" și, într-o premieră absolută prin densitate, opt rachete hipersonice 3M22 „Zircon".

Analistul militar Oleksandr Kovalenko atrage atenția că Rusia a folosit nu mai puțin de 33 de rachete balistice Iskander, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate de la începutul războiului. În plus, armata rusă a lansat simultan opt rachete hipersonice Zircon, o premieră în cadrul unui singur atac de asemenea amploare.

„Nu mai vorbim despre un episod izolat, ci despre o tendință care se consolidează de peste un an”, afirmă expertul. Potrivit acestuia, industria militară rusă produce în prezent aproximativ trei rachete balistice pe zi, ceea ce permite Kremlinului să mențină un ritm ridicat al atacurilor.

Atac în trei valuri

Oleg Jdanov, expert militar și fost ofițer ucrainean, explică faptul că Rusia a utilizat o tactică tot mai sofisticată, bazată pe valuri succesive de atac.

Primul val a inclus rachete Kalibr lansate din zona Mării Caspice și direcționate către sudul și estul Ucrainei. Al doilea val a fost format din rachete de croazieră lansate de bombardiere strategice Tu-95, cu accent pe Kiev. Al treilea și cel mai periculos val a implicat bombardiere Tu-160 și noi salve de rachete asupra capitalei.

Fiecare etapă a fost sincronizată cu lansarea de drone și rachete balistice pentru a suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană.

„Pericolul major îl reprezintă combinarea simultană a mai multor tipuri de armament. Apărarea este obligată să răspundă în același timp la drone, rachete de croazieră și rachete balistice”, explică Jdanov.

Deficit de rachete Patriot

Mai multe centre de monitorizare au observat că dronele au fost folosite în mare măsură pentru a distrage atenția sistemelor de apărare, în timp ce loviturile principale au fost executate cu rachete balistice.

Experții atrag atenția că Ucraina se confruntă în prezent cu un deficit de muniție pentru sistemele Patriot, singurele capabile să intercepteze eficient anumite tipuri de rachete balistice.

„Până la reluarea livrărilor stabile de rachete PAC-2 și PAC-3, atacurile balistice vor rămâne extrem de dificile și costisitoare de contracarat”, se arată într-o analiză publicată de specialiștii militari.

Această tactică exploatează în mod direct deficitul temporar de muniție interceptoare (rachete PAC-2/3 pentru sistemele Patriot) cu care se confruntă Ucraina în așteptarea livrărilor occidentale ritmice.

Deși forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au demonstrat o eficiență remarcabilă, neutralizând 642 de ținte (40 de rachete și 602 drone), utilizarea masivă a armelor balistice extrem de rapide a permis străpungerea apărării în mai multe regiuni. Orașe precum Kiev, Dnipro, Harkov și Zaporojie au devenit țintele predilecte, fiind lovite noduri logistice, dar și zone rezidențiale. Bilanțul uman este tragic: zeci de civili au fost uciși – printre care și copii în Dnipro și Kiev –, iar numărul răniților a depășit ordinul zecilor.

Iluzia producției interne și realitatea resurselor

Creșterea frecvenței atacurilor balistice din prima parte a anului 2026 se datorează faptului că industria de apărare rusă a reușit, prin eludarea sancțiunilor internaționale și scheme de import paralele pentru componente electronice, să își accelereze ritmul de producție la o medie estimată de trei rachete balistice pe zi. Totuși, analiștii notează că rezervele nu sunt infinite. După loviturile strategice ale dronelor ucrainene asupra uzinei Votkinsk din primăvară, capacitatea Moscovei a suferit contractări temporare, iar actuala ofensivă consumă stocuri acumulate cu eforturi logistice imense.

Militar, expertul Oleksandr Kovalenko estimează că Rusia deține în prezent logistica necesară pentru a repeta astfel de atacuri combinate de mare amploare la intervale de o săptămână sau zece zile. Totuși, limitările tehnice nu mai țin doar de stocul de rachete, ci de resursa de zbor critică a bombardierelor strategice și de uzura fizică a echipajelor.

Nevoia de „imagine” a lui Putin

În viziunea analistului militar Oleksandr Musienko, escaladarea atacurilor asupra infrastructurii civile este direct proporțională cu incapacitatea armatei ruse de a realiza progrese strategice majore pe linia frontului, care rămâne relativ stabilă, în ciuda pierderilor mari de vieți omenești suferite de invadatori. Pentru Vladimir Putin, menținerea unei „imagini a forței” în fața publicului intern devine o prioritate absolută, iar teroarea aeriană este singurul instrument rămas la îndemână.

Experții anticipează două scenarii strategice pentru lunile următoare:

Războiul aerului condiționat: Continuarea atacurilor sistematice pe timp de vară pentru a prăbuși sistemul energetic ucrainean în momentele de vârf de consum.

Conservarea pentru toamnă: O pauză operațională calculată pentru acumularea de noi stocuri de rachete, cu scopul de a bloca total demararea sezonului de încălzire în luna septembrie.

Dincolo de evaluările militare, semnalele de alarmă trase de tehnocrații din sistemul financiar de la Moscova indică faptul că prețul plătit pentru această demonstrație de forță riscă să destabilizeze fatal fundația economică a Rusiei, transformând logica militară a Kremlinului într-o cursă contra cronometru cu propriul faliment.

Experții avertizează că Moscova intră într-o capcană strategică

Intensificarea atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene nu reflectă neapărat o creștere a puterii militare a Moscovei, ci mai degrabă dificultățile tot mai mari cu care se confruntă Kremlinul pe plan economic și militar. Aceasta este concluzia unei analize publicate de The Washington Post, care citează evaluări recente ale unor oficiali europeni, experți militari și surse din serviciile de informații occidentale.

Potrivit acestora, obiectivele strategice urmărite în prezent de Rusia în Ucraina sunt considerate tot mai greu de atins, în timp ce costurile războiului continuă să crească.

Pierderile depășesc capacitatea de înlocuire

Analiștii militari citați de publicația americană susțin că armata rusă se confruntă cu un dezechilibru tot mai evident între pierderile de pe front și capacitatea industriei de apărare de a le compensa.

Estimările arată că Rusia pierde lunar între 100 și 150 de tancuri și vehicule de luptă ale infanteriei. În același timp, industria militară rusă poate produce de la zero doar aproximativ 20-30 de tancuri noi pe lună.

Diferența este acoperită în prezent prin reactivarea unor stocuri vechi de tehnică militară sovietică, unele provenind din anii 1950 și 1960. Potrivit experților, aceste rezerve nu sunt însă inepuizabile și ar putea fi epuizate până la sfârșitul anului 2026 sau începutul lui 2027.

Economia resimte presiunea războiului

În paralel cu provocările de pe front, economia rusă se confruntă cu probleme tot mai vizibile.

Cheltuielile militare ale Moscovei au ajuns la aproximativ 7-8% din produsul intern brut, un nivel considerat excepțional pentru o economie aflată în afara unei mobilizări totale.

Potrivit evaluărilor occidentale, această situație a contribuit la accelerarea inflației și la apariția unui deficit sever de forță de muncă. Lipsa personalului este estimată la între patru și cinci milioane de angajați, pe fondul mobilizării militare și al transferului unui număr mare de muncitori către industria de apărare.

Experții avertizează că această combinație de cheltuieli militare ridicate, inflație și deficit de personal poate afecta pe termen lung stabilitatea economică a Rusiei.

Atacurile asupra orașelor, o demonstrație de forță sau un semn de vulnerabilitate?

Sursele citate de The Washington Post apreciază că recentele bombardamente masive asupra orașelor ucrainene trebuie analizate și din perspectiva războiului psihologic.

Potrivit evaluărilor serviciilor de informații occidentale, Kremlinul încearcă să transmită imaginea unei țări care dispune de resurse nelimitate și care își poate menține ritmul operațiunilor militare pe termen lung.

În realitate, susțin analiștii, presiunile asupra armatei și economiei ruse sunt în creștere, iar actuala escaladare ar putea reprezenta o încercare de a influența percepția publică și de a determina Ucraina și partenerii săi occidentali să accepte negocieri în condiții favorabile Moscovei.

Un război de uzură cu costuri tot mai mari

La mai bine de trei ani de la începutul invaziei pe scară largă, conflictul a intrat într-o etapă în care resursele economice și industriale joacă un rol la fel de important ca operațiunile de pe câmpul de luptă.

În timp ce Rusia continuă să lanseze atacuri de amploare și să mențină presiunea asupra Ucrainei, tot mai mulți experți occidentali consideră că actuala strategie a Kremlinului riscă să conducă la o capcană strategică: costuri tot mai ridicate pentru obiective care devin din ce în ce mai dificil de atins.