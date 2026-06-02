search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Una dintre cele mai vizitate catedrale din Europa introduce taxă de intrare. Cât costă să vizitezi Domul din Köln

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Accesul în celebra Catedrală din Köln în afara slujbelor religioase se va face, începând din luna iulie, contra cost. Decizia de a taxa intrarea în monumentul inclus în patrimoniul mondial UNESCO a încins spiritele în Germania.

Catedrala din Köln face parte din patrimoniul UNESCO. FPTP: webp
Catedrala din Köln face parte din patrimoniul UNESCO. FPTP: webp

Una dintre cele mai cunoscute biserici din Europa, Catedrala din Köln, va introduce de la 1 iulie o taxă de intrare pentru vizitatori. Astfel, adulții care vor să intre în monumentul care face parte din patrimoniul mondial UNESCO în afara orelor rezervate slujbelor religioase vor plăti 12 euro.

Măsura a fost primită cu nemulțumire de numeroși germani, însă reprezentanții capitolului catedralei, instituția care administrează edificiul, susțin că decizia a fost luată din cauza cheltuielilor tot mai mari legate de conservarea și funcționarea clădirii.

„Noua redevență pentru vizitare nu are scopul de a genera profit, ci de a asigura supraviețuirea însăși a catedralei”, a declarat trezorierul Clemens van de Ven, explicând faptul că, pe lângă cheltuielile curente, este nevoie și de constituirea unor „rezerve” care să permită acoperirea unor costuri viitoare. Potrivit administratorilor, întreținerea catedralei va costa în acest an aproximativ 16 milioane de euro. Suma este considerabilă chiar și după reducerea personalului, numărul angajaților scăzând de la 100 la 85, notează Agerpres.

Anunțul privind introducerea taxei de 12 euro a fost făcut încă din luna martie și a generat reacții negative în rândul germanilor. Printre cei care au criticat măsura s-a numărat și fostul arhitect-șef al monumentului, care a avertizat că perceperea unei taxe riscă să schimbe scopul catedralei, transformând-o clădire cu scop misionar într-un „muzeu” accesibil în special celor care își permit să plătească.

Copiii vor fi scutiți de plată

În acest context, administratorii spun că au ținut cont de reacțiile apărute după anunțul inițial, instituția „a urmărit cu atenție dezbaterea publică” și a luat în considerare numeroasele solicitări privind accesul gratuit pentru copii.

Astfel, copiii sub 13 ani și persoanele cu dizabilități nu vor plăti pentru a vizita catedrala. Adolescenții, elevii și studenții vor beneficia de un tarif redus, de 6 euro, în schimbul căreia vor avea acces în naos, tezaur și turn, zone care, de altfel, aveau deja regim de vizitare cu plată.

Noua regulă nu va afecta accesul credincioșilor la serviciile religioase. Participarea la slujbe și la marile sărbători catolice va continua să fie gratuită, iar credincioșii vor putea intra și în transeptul nordic în afara programului liturgic. De asemenea, catedrala va putea fi vizitată fără taxă în două zile importante pentru Germania: 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, și 3 octombrie, Ziua Reunificării Germaniei.

Ridicată de-a lungul a aproape șase secole, între secolul al XIII-lea și secolul al XIX-lea, Catedrala din Köln este considerată una dintre cele mai importante realizări ale arhitecturii gotice europene.

Monumentul, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1996, atrage anual în jur de șase milioane de vizitatori și se numără printre cele mai vizitate obiective turistice din Germania.

Introducerea unei taxe de acces pentru monumente importante nu este o noutate în Europa. Vizitatorii plătesc deja pentru a intra în Duomo di Milano sau în St Paul's Cathedral. În schimb, accesul rămâne în continuare gratuit în alte lăcașuri de cult de referință precum Catedrala Notre-Dame de Paris și Bazilica Sfântul Petru.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
stirileprotv.ro
image
Șeful Armatei respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj! Omul de afaceri nu a stat pe gânduri
fanatik.ro
image
Ministrul Muncii explică de ce vor pierde militarii norma de hrană și ce se alege din sporul de diriginte la profesori
libertatea.ro
image
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
digi24.ro
image
Escapadă romantică înainte de a veni la reunirea lotului. Noua iubită a stoperului de la Tottenham e model
gsp.ro
image
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
digisport.ro
image
Ce salarii au tinerii din Gen Z în România: „Mai bine mă apucam de muncă de la 16 ani”
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Analist, despre drona din Galaţi: Nu e o greşeală a Rusiei, mi-e teamă când vor apărea drone mai performante
observatornews.ro
image
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
România, în topul țărilor europene unde aerul condiționat este un lux. Câți oameni nu își permit să își răcorească locuința
playtech.ro
image
Clasamentul banilor din SuperLiga! Dinamo, CFR Cluj și Rapid stau mai prost decât o nou-promovată!
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
A pus piciorul în prag! Femeia care a făcut un demers oficial, după ce Donald Trump a primit ”Premiul pentru Pace”
digisport.ro
image
Ce spune despre tine luna în care te-ai născut. Cum îți influențează felul de a gândi și de a simți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Schimbare la Hidroelectrica. Compania anunță o modificare importantă pentru toți clienții
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”
click.ro
image
Mărturii șocante despre crima din Piatra Neamț: martorii spun cum a fost ucis polițistul. Tânărul ar fi fost drogat: „I-a dat vreo 10 lovituri”
click.ro
image
Rareș Cojoc, reacție după zvonurile privind o nouă relație. Cine este Claudia Dumitru și ce se întâmplă în viața Andreei Popescu
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
image
Cum face față Cristina Cioran tuturor provocărilor: „Nu o să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu pot duce”

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!