Una dintre cele mai vizitate catedrale din Europa introduce taxă de intrare. Cât costă să vizitezi Domul din Köln

Accesul în celebra Catedrală din Köln în afara slujbelor religioase se va face, începând din luna iulie, contra cost. Decizia de a taxa intrarea în monumentul inclus în patrimoniul mondial UNESCO a încins spiritele în Germania.

Una dintre cele mai cunoscute biserici din Europa, Catedrala din Köln, va introduce de la 1 iulie o taxă de intrare pentru vizitatori. Astfel, adulții care vor să intre în monumentul care face parte din patrimoniul mondial UNESCO în afara orelor rezervate slujbelor religioase vor plăti 12 euro.

Măsura a fost primită cu nemulțumire de numeroși germani, însă reprezentanții capitolului catedralei, instituția care administrează edificiul, susțin că decizia a fost luată din cauza cheltuielilor tot mai mari legate de conservarea și funcționarea clădirii.

„Noua redevență pentru vizitare nu are scopul de a genera profit, ci de a asigura supraviețuirea însăși a catedralei”, a declarat trezorierul Clemens van de Ven, explicând faptul că, pe lângă cheltuielile curente, este nevoie și de constituirea unor „rezerve” care să permită acoperirea unor costuri viitoare. Potrivit administratorilor, întreținerea catedralei va costa în acest an aproximativ 16 milioane de euro. Suma este considerabilă chiar și după reducerea personalului, numărul angajaților scăzând de la 100 la 85, notează Agerpres.

Anunțul privind introducerea taxei de 12 euro a fost făcut încă din luna martie și a generat reacții negative în rândul germanilor. Printre cei care au criticat măsura s-a numărat și fostul arhitect-șef al monumentului, care a avertizat că perceperea unei taxe riscă să schimbe scopul catedralei, transformând-o clădire cu scop misionar într-un „muzeu” accesibil în special celor care își permit să plătească.

Copiii vor fi scutiți de plată

În acest context, administratorii spun că au ținut cont de reacțiile apărute după anunțul inițial, instituția „a urmărit cu atenție dezbaterea publică” și a luat în considerare numeroasele solicitări privind accesul gratuit pentru copii.

Astfel, copiii sub 13 ani și persoanele cu dizabilități nu vor plăti pentru a vizita catedrala. Adolescenții, elevii și studenții vor beneficia de un tarif redus, de 6 euro, în schimbul căreia vor avea acces în naos, tezaur și turn, zone care, de altfel, aveau deja regim de vizitare cu plată.

Noua regulă nu va afecta accesul credincioșilor la serviciile religioase. Participarea la slujbe și la marile sărbători catolice va continua să fie gratuită, iar credincioșii vor putea intra și în transeptul nordic în afara programului liturgic. De asemenea, catedrala va putea fi vizitată fără taxă în două zile importante pentru Germania: 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, și 3 octombrie, Ziua Reunificării Germaniei.

Ridicată de-a lungul a aproape șase secole, între secolul al XIII-lea și secolul al XIX-lea, Catedrala din Köln este considerată una dintre cele mai importante realizări ale arhitecturii gotice europene.

Monumentul, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1996, atrage anual în jur de șase milioane de vizitatori și se numără printre cele mai vizitate obiective turistice din Germania.

Introducerea unei taxe de acces pentru monumente importante nu este o noutate în Europa. Vizitatorii plătesc deja pentru a intra în Duomo di Milano sau în St Paul's Cathedral. În schimb, accesul rămâne în continuare gratuit în alte lăcașuri de cult de referință precum Catedrala Notre-Dame de Paris și Bazilica Sfântul Petru.