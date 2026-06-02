Care era porecla Nadiei. „Când Bella Karoly îmi spunea așa știam că antrenamentul va fi mai ușor”

Revenită la Onești, în orașul natal, la 50 de ani după ce a obținut prima notă de 10 din competiția olimpică de gimnastică, la feminin, Nadia Comâneci a vorbit despre perioada în care s-a antrenat acolo. Campioana s-a referit și la porecla pe care a primit-o în anii '70.

Cu zâmbetul pe buze, Nadia a dezvăluit cum i se spunea: „Grigore. Bella știa de ce. Atunci când era o zi bună și spunea <<Grigore, tu conduci!>>, știam că va fi un antrenament mai puțin dur”.

Teodora Ungureanu avea porecla „Așchiuță”

Colegă de echipă cu Nadia în anii 70, participantă la Jocurile Olimpice de la Montreal, Teodora Ungureanu a povestit că ei i s-a spus „Așchiuță” în acea perioadă. „Porecla mi-a fost dată pe când eram la Reșița. Fiindcă eram micuță, slabă. Ca o așchie. Atunci antrenorii sau unul dintre băieți, fiindcă ne antrenam în aceeași sală cu gimnaștii, mi-a pus porecla Așchiuță și așa a rămas până am ajuns la Onești”. Și mai trebuie amintit că în anii 60, o păpușă de lemn pe nume „Așchiuță” era foarte populară în rândul copiilor din România.

După ce și-a ascultat fosta colegă, Nadia i-a spus: „Și mai aveai una”. La care Teodora a continuat: „Da, mie acasă toată lumea îmi spunea Dorina. De aceasta spuneai? Când m-am născut, mama a vrut să-mi spună Dorina. Tatăl meu n-a fost de acord. A spus că mă va chema Teodora fiindcă pe tata îl chema Tudor. Mama a fost de acord, dar a zis că tot Dorina îmi va spune”.

Nadia a primit șapte note de 10.00 la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976

La Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, în 1976, Nadia a fost notată de 7 ori cu nota maximă, 10,00. Ceea ce a reprezentat o premieră pentru întrecerea fetelor la gimnastică. În 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a primit primul 10,00 la paralele inegale. Iar pe tabelă a apărut nota 1.00... Și aceasta fiindcă Omega SA, producătorul oficial al panoului care indica punctajul la acea ediție a Jocurilor Olimpice de vară, a luat de bună ideea că nimeni nu poate obține nota maximă la gimnastică.

La acea ediție a Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci le-a avut colege pe Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor, Anca Grigoraș, Mariana Constantin și Teodora Ungureanu. În concursul pe echipe, România a cucerit medalia de argint, fiind depășită de URSS, care dominase până atunci competițiile de gimnastică, la feminin. Toate componentele echipei de atunci s-au reunit la Onești, în 31 mai, pentru a celebra reușitele din urmă cu 50 de ani.

În 1976, pe lângă „argintul” din concursul pe echipe, Nadia a mai cucerit 3 medalii de aur (paralele inegale, bârnă și individual compus) și una de bronz (sol). Pe lista medaliatelor de la gimnastică s-a mai aflat Teodora Ungureanu, care a obținut o medalie de argint la paralale inegale și una de bronz la bârnă. La masculin, Dan Grecu a ocupat locul 3 la inele.