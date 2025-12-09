Militarii moldoveni au primit echipamente de protecție din partea NATO: ,,Moldova mai sigură”

Armata Republicii Moldova a primit un lot de echipamente de protecție din partea NATO, acestea fiind transmise marți în cadrul unui eveniment desfășurat la Chișinău la care a participat secretarul general adjunct Boris Ruge.

NATO a oferit donația prin intermediul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare (DCBI). Iar aceasta include ,,echipamente de protecție individuală, inclusiv căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, precum și tehnică de calcul, unități de transport și mobilier destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane”.

Conform reprezentanților Ministerului Apărării de la Chișinău, echipamentele de protecție individuală vor fi distribuite unităților Armatei Naționale, iar ,,mulajele medicale vor merge la Spitalul Clinic Militar Central pentru a fi utilizate de efectiv în cadrul activităților de instruire. Totodată, echipamentul, tehnica și mobilierul destinate recrutorilor va fi transmisă Centrelor militar-teritoriale și Secțiilor administrativ-militare din toată țara, pentru a moderniza condițiile de lucru ale celor care se ocupă de recrutarea și menținerea resurselor umane în Armata Națională”.

Secretarul general adjunct pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate Boris Ruge a afirmat că NATO va oferi în continuare sprijin Armatei Republicii Moldova.

,,Ați făcut progrese mari în procesul de transformare a instituției de apărare, modernizare a Forțelor Armate și sporire a rezilienței în fața amenințărilor noi și complexe. Munca voastră asiduă face Moldova mai sigură, iar NATO vă va sprijini în continuare în acest drum”, a adăugat Boris Ruge.

La rândul său, ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, a mulțumit pentru sprijin, subliniind importanța acestuia pentru consolidarea capacităților de apărare și, respectiv, siguranța efectivului Armatei Republicii Moldova.

„Militarii Armatei Naționale vor fi mai protejați și mai bine dotați pentru a-și îndeplini misiunile. Noul lot de asistență recepționat astăzi vine să sprijine direct acest obiectiv, oferind condiții mai bune de pregătire și activitate. Cu siguranță, NATO este un partener care ne ajută concret să menținem pacea și stabilitatea, mai ales în aceste timpuri complicate. Mă bucur că acest parteneriat aduce rezultate reale: o armată mai bine pregătită înseamnă un mediu mai sigur pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, a explicat Anatolie Nosatîi.

La Inițiativa de Consolidare a Capacităților de Apărare (DCBI), o platformă de asistență NATO, Chișinăul s-a alăturat în anul 2015. Iar pachetul de sprijin din acest moment include ,,18 proiecte, direcționate inclusiv spre dotarea Armatei Naționale cu echipament și tehnică moderne, dar și sporirea rezilienței instituționale față de provocările actuale”.

Discuții cu premierul moldovean

Tot marți, secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, a avut o întrevedere cu premierul Alexandru Munteanu, cei doi discutând despre contextul regional de securitate, precum și despre sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței țării vecine.

Șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău a subliniat că parteneriatul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ajută țara sa să-și întărească capacitatea de a răspunde la crize, să-și modernizeze instituțiile de apărare, precum și să protejeze spațiul informațional și cibernetic.

,,Avem responsabilitatea noștri și contribuim la menținerea păcii pe continent”, a adăugat oficialul moldovean.

Colaborarea dintre Chișinău și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord va continua în baza Programului de Parteneriat Individual Adaptat Republica Moldova–NATO 2025-2028, documentul stabilind ,,obiectivele de cooperare bilaterală, printre care contracararea amenințărilor hibride, promovarea comunicării strategice și sporirea asistenței în situații de urgență”, precizează într-un comunicat de presă responsabilii Executivului moldovean.