Kaja Kallas, la Chișinău: ,,UE este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale R. Moldova”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a subliniat că UE este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Afirmația a fost făcută în timpul întrevederii de la Chișinău cu ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi.

,,Sprijinul UE menține siguranța cetățenilor moldoveni. UE este deja cel mai mare furnizor de echipamente pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova: pentru domeniul logistic, ajutor medical și pentru protejarea infrastructurii critice. Astăzi, am inspectat echipamentele predate recent, care includ echipamente de comunicații și numeroase vehicule, cum ar fi camioane, autobuze și transport de urgență. Pe lângă fortificarea capacităților imediate de apărare ale Republicii Moldova, sprijinul UE consolidează și reziliența pe termen lung a țării și vom continua să vă sprijinim în această direcție”, a afirmat înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.

La Chișinău, Kaja Kallas i-au fost prezentate echipamentele și vehiculele achiziționate în ultimii ani pentru Armata Republicii Moldova prin intermediul Instrumentului European pentru Pace (EPF).

Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, a subliniat că țara sa, afectată de războiul hibrid declanșat de Kremlin, are nevoie de sprijinul partenerilor pentru îmbunătățirea capacităților de apărare.

„După cum cunoașteți, Republica Moldova este foarte mult afectată de provocările hibride generate de Războiul condus de Rusia în Ucraina. Ca urmare, continuăm să muncim pentru consolidarea capacităților noastre de apărare. Deja am înregistrat progrese importante în acest parcurs, inclusiv cu sprijinul partenerilor externi. Suntem determinați să avansăm rapid în realizarea obiectivelor noastre și ne mândrim că Uniunea Europeană ne este alături. Susținerea europeană contează foarte mult pentru Republica Moldova, Armata Națională și cetățenii noștri”, a menționat ministrul Anatolie Nosatîi.

Oficialul moldovean a mulțumit UE pentru sprijinul oferit țării sale în domeniul apărării.

„Cu UE avem o colaborare eficientă în cadrul Parteneriatului pentru Securitate și Apărare, Republica Moldova fiind prima țară care a semnat acest document. UE ne susține și în eforturile noastre de modernizare a mai multor domenii importante, printre care supravegherea și protejarea spațiului aerian. UE ne oferă ajutor și în extinderea participării la misiuni internaționale de menținere a păcii. Prioritățile noastre sunt clare: să continuăm consolidarea capacităților de apărare pentru a construi o armată rezilientă, puternică, interoperabilă și capabilă să protejeze siguranța cetățenilor. Vă mulțumesc pentru deschiderea manifestată în continuarea proiectelor inițiate. Vizita dumneavoastră confirmă, încă odată, că Republica Moldova și UE împărtășesc aceleași valori și angajamente pentru protejarea păcii și stabilității”, a adăugat ministrul moldovean al Apărării.

Uniunea Europeană oferă sprijin pentru modernizarea Armatei Republicii Moldova prin intermediul EPF, acesta vizând ,,dezvoltarea capabilităților medicale, de geniu, comandă și control, consolidarea sistemelor de comunicații, sporirea mobilității și logisticii militare, dezvoltarea capacităților de supraveghere și recunoaștere, precum și întărirea capabilităților de supraveghere și apărare a spațiului aerian. Totodată, sprijinul contribuie la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene”.

Până acum, Uniunea a oferit un sprijin de 197 de milioane de euro.

Discuții cu ministrul moldovean al Afacerilor Externe

Tot în Republica Moldova, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avut o întrevedere cu șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi, cei doi discutând despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și despre cooperarea în domeniul securității și apărării.

„Parteneriatul cu Uniunea Europeană ajută Republica Moldova să devină mai rezilientă și mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale. Cooperarea cu partenerii europeni ne permite să avansăm pe calea integrării europene și să obținem rezultate concrete pentru cetățeni – mai multă siguranță și instituții mai puternice”, a menționat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

,,Uniunea Europeană susține Republica Moldova în parcursul său european și apreciază progresele înregistrate în procesul de aderare. Discuțiile privind extinderea Uniunii Europene reflectă importanța strategică a acestui proces pentru întregul continent. Este important să valorificăm această oportunitate și să continuăm cooperarea strânsă pentru consolidarea stabilității și securității în regiune”, a precizat înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.

Kaja Kallas se află într-o vizită în Republica Moldova în perioada 7–8 mai, unde are programate mai multe întrevederi, inclusiv cu lidera de la Chișinău, Maia Sandu.