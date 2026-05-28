Două obiceiuri pentru care oamenii sunt adesea criticați ar putea fi semne ale inteligenței, spun cercetătorii

Cercetătorii care studiază limbajul, cogniția și procesarea verbală susțin că oamenii inteligenți au, în general, două obiceiuri care, privite din exterior, pot părea stupide.

O serie de studii recente demonstrează că două dintre cele mai criticate obiceiuri din copilărie sunt, în realitate, indicatori ai unei minți extrem de agile și sofisticate, potrivit Vice.

Vorbitul de unul singur

Prejudecata culturală tinde să îi privească pe cei care vorbesc singuri ca fiind, în cel mai bun caz, ciudați sau „duși cu pluta”. Totuși, un studiu a demonstrat contrariul.

Participanții la un experiemnt au fost puși să caute un anumit obiect într-un grup de imagini. Unii au fost instruiți să repete cu voce tare numele obiectului în timp ce căutau. Alții au rămas în tăcere.

Grupul care vorbea a găsit obiectul mai repede. Cercetătorii spun că rostirea cuvintelor nu doar descrie ceea ce vedem, ci ajută creierul să se concentreze mai bine asupra lucrului căutat.

Atunci când spui un cuvânt cu voce tare, creierul activează simultan vorbirea și auzul, ceea ce te ajută să identifici mai rapid ceea ce cauți.

O analiză din 2023 publicată în revista academică „Frontiers in Psychology” a descoperit că dialogul interior este implicat într-o gamă surprinzător de largă de funcții mentale, de la memoria de lucru și schimbarea rapidă între sarcini până la autoreglare și gestionarea proceselor cognitive complexe.

Ceea ce pare excentric este, din punct de vedere neurologic, eficient. Persoanele care fac asta în mod natural s-ar putea să fi descoperit intuitiv una dintre cele mai sigure metode de a-și menține gândirea ascuțită, fără să știe că exact asta fac.

Ce spun cercetătorii despre înjurat

De asemenea, înjurăturile au o problemă de imagine pe care știința nu o susține prea mult. Oamenii care folosesc des cuvinte vulgare sunt considerați adesea persoane cu vocabular limitat, iar un studiu din 2015 publicat în Language Sciences de Kristin și Timothy Jay a încercat să demonteze exact această idee.

Participanții care au obținut cele mai mari scoruri la un test standard de fluență verbală au fost și cei care au reușit să enumere cele mai multe înjurături atunci când li s-a cerut. Participanții cu vocabular mai redus au enumerat cele mai puține înjurături.

Aceleași resurse cognitive care susțin un vocabular bogat în general contribuie și la extinderea celui „tabu”.

Cercetătorul Timothy Jay, care studiază limbajul vulgar de peste patru decenii, susține că înjurăturile transmit o precizie emoțională pe care limbajul obișnuit nu o poate reproduce.

Folosirea eficientă a unei înjurături presupune înțelegerea contextului social, a registrului de limbaj și exercitarea unei judecăți lingvistice reale. Asta nu înseamnă vocabular limitat. Înseamnă un vocabular sofisticat.

Există însă și un dezavantaj: un studiu din 2018 publicat în revista Journal of Language and Social Psychology a arătat că oamenii îi percep pe cei care înjură ca fiind mai puțin inteligenți și mai puțin de încredere, indiferent de propriile opinii despre vulgaritate.