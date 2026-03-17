O dronă Shahed ar fi pătruns ilegal în Republica Moldova

O dronă Shahed ar fi pătruns în sudul Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți, anunță Poliția de Frontieră, precizând că a fost depistată la o înălțime de cel mult 150 de metri.

,,În dimineața zilei de 17 martie 2026, ora 01:30, în zona de responsabilitate a SPF Olănești, flancul drept, la aproximativ 200 m de la frontiera de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM), polițiștii de frontieră au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed. Potrivit datelor constatate la fața locului, obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani”, au menționat angajații Poliției de Frontieră.

Reprezentanții structurii mai subliniază că ,,au fost întreprinse toate măsurile procedurale conform legislației în vigoare. Zona este monitorizată de către autoritățile competente, iar până la acest moment nu au fost identificate obiecte sau elemente care să prezinte pericol pentru securitatea cetățenilor. Poliția de Frontieră continuă cooperarea cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, asigurând supravegherea și securitatea frontierei de stat”.

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile moldovene au anunțat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat de o altă dronă de tip Shahed.

Reacția MAE de la Chișinău

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe (MAE) au condamnata ferm survolarea spațiului aerian, menționând că asemenea incidente reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării.

,,Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova.În acest context, Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare, în cooperare cu instituțiile naționale competente și partenerii internaționali, pentru protejarea teritoriului său și a populației sale”, au subliniat angajații MAE.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.