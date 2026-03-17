Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, vine la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

O dronă Shahed ar fi pătruns ilegal în Republica Moldova

O dronă Shahed ar fi pătruns în sudul Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți, anunță Poliția de Frontieră, precizând că a fost depistată la o înălțime de cel mult 150 de metri.

O dronă Shahed ar fi pătruns ilegal în Republica Moldova. FOTO: Captură de ecran

,,În dimineața zilei de 17 martie 2026, ora 01:30, în zona de responsabilitate a SPF Olănești, flancul drept, la aproximativ 200 m de la frontiera de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM), polițiștii de frontieră au observat și auzit un aparat de zbor necunoscut, asemănător unei drone de tip Shahed. Potrivit datelor constatate la fața locului, obiectul aerian a fost detectat la o înălțime de până la 150 m, survolând spațiul aerian al Republicii Moldova în sectorul menționat, ulterior deplasându-se în direcția localității Căplani”, au menționat angajații Poliției de Frontieră.

Reprezentanții structurii mai subliniază că ,,au fost întreprinse toate măsurile procedurale conform legislației în vigoare. Zona este monitorizată de către autoritățile competente, iar până la acest moment nu au fost identificate obiecte sau elemente care să prezinte pericol pentru securitatea cetățenilor. Poliția de Frontieră continuă cooperarea cu instituțiile naționale și partenerii internaționali, asigurând supravegherea și securitatea frontierei de stat”.

La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile moldovene au anunțat că spațiul aerian al țării a fost survolat neautorizat de o altă dronă de tip Shahed.

Reacția MAE de la Chișinău

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe (MAE) au condamnata ferm survolarea spațiului aerian, menționând că asemenea incidente reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării.

,,Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor Republicii Moldova.În acest context, Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate demersurile necesare, în cooperare cu instituțiile naționale competente și partenerii internaționali, pentru protejarea teritoriului său și a populației sale”, au subliniat angajații MAE.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.     

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
gandul.ro
image
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
mediafax.ro
image
„De o lună, el e mental coach-ul lui Bîrligea”. Atacantul FCSB, prioritate maximă înainte de Turcia – România. Ce crede Mutu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum riscă Autoritatea pentru Reformă Feroviară să piardă o dispută la Curtea de Arbitraj. Bâlbâielile unui director care au viciat un contract de aproape două miliarde de lei
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Reacţia fostului comandant NATO, după ce Iranul a ameninţat România
observatornews.ro
image
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce joburi vor dispărea și ce meserii vor aduce bani mulți în viitor. Domeniile care vor avea cea mai mare cerere
playtech.ro
image
Cel mai mare scandal între Steaua și Dinamo. Blatul despre care puțini români știu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
S-a bătut palma pentru un mega-proiect de infrastructură: Drum Expres strategic în sudul României, care face legătura cu restul Europei
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Mai mulți bani pentru 2,8 milioane de pensionari şi 300.000 de copii. Ministrul Muncii anunță ajutoarele cuprinse în buget
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York profimedia 0997028244 jpg
Regina scandalurilor, în colaps: Sarah Ferguson se teme că va fi arestată și amenință că se va sinucide
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
