Procurorii din Republica Moldova investighează poluarea fluviului Nistru după atacul Rusiei în Ucraina

Responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova au inițiat un proces penal pe faptul poluării cu petrol a fluviului Nistru după atacul rusesc din Ucraina, subliniind că s-au autosizat după ce Guvernul a declarat stare de alertă de mediu pentru 15 zile.

Secția combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul PG s-a autosesizat ,,în urma informațiilor oficiale conținute în Hotărârea Guvernului nr. 108 din 15 martie 2026 privind declararea stării de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru. Potrivit actului normativ, începând cu data de 16 martie 2026, a fost instituită stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile, ca urmare a unui incident de poluare confirmat pe anumite sectoare ale fluviului Nistru”, se arată într-un comunicat de presă al structurii.

De asemenea, responsabilii Procuraturii Generale au subliniat în data de 17 martie că ,,dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție, fiecare persoană având dreptul la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate. Totodată, legislația națională instituie protecția întregului potențial acvatic al țării, fiind interzisă deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante. În context, Procuratura Generală a dispus înregistrarea procesului penal, în vederea investigării faptelor ce au determinat consecințele produse. Procurorii întreprind toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cazului”.

Convocarea trimisului lui Putin la MAE moldovean

În aceeași zi, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat marți la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol.

La sediul MAE, diplomatului i-a fost prezentată apa fluviului Nistru care a fost poluată cu petrol în urma atacului rusesc din Ucraina, o sticlă fiind pusă pe masă, chiar în fața sa. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările presei.

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe l-au convocat la ora 09:00 pe ambasadorul agreat al Federației Ruse pentru a-i transmite nota de protest față de atacul Moscovei asupra Complexului Hidroenergetic Novodnestrovsk din Ucraina, acesta având loc în data 7 martie și provocând scurgeri masive de petrol ,,în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.

Totodată, MAE subliniază că ,,astfel de acțiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi acceptate”.

Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a afirmat că Comisia Europeană este pregătită să ofere sprijin prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE R. Moldova, țară afectată de poluarea Nistrului cu petrol în urma unui atac rusesc, subliniind că războiul Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei.

Chișinăul acuză Kremlinul

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în fluviul Nistru, fiind astfel amenințată alimentarea cu apă a întregii țări.

Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru 15 zile după poluarea cauzată de Kremlin. Decizia este necesară pentru aplicarea măsurilor și intervențiilor suplimentare în nordul țării, unde situația este critică, potrivit premierului Alexandru Munteanu.

În data de 10 martie, Chișinăul a anunțat că apa Nistrului este poluată cu petrol, acesta fiind vizibil în apropierea satelor Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița, situat în nordul țării vecine.

În zilele următoare, poluarea s-a extins, iar responsabilii Ministerului moldovean al Mediului au decis instalarea primelor filtre în raionul Soroca și au sistat alimentarea cu apă a satului Naslavcea din raionul Ocnița, precum și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei, unde au fost instalate baraje pentru oprirea extinderii poluării.

Între timp, Chișinăul a primit ajutorul Bucureștiului care a oferit mai multe echipamente necesare.

De asemenea, Kievul a anunțat că și o parte a fluviului Nistru care traversează teritoriul Ucrainei este poluată. Conform autorităților ucrainene, poluarea a fost cauzată de atacul Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk care funcționează pe fluviul Nistru. Acesta a avut loc în data de 7 martie.