Chișinăul declară stare de alertă pe fluviul Nistru după poluarea cauzată de Kremlin

Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă pe fluviul Nistru pentru 15 zile după poluarea cauzată de Kremlin. Decizia este necesară pentru aplicarea măsurilor și intervențiilor suplimentare în nordul țării, unde situația este critică, potrivit premierului Alexandru Munteanu.

Starea de alertă pe fluviul Nistru a fost instituită în cadrul unei ședințe a Guvernului, convocată pe 15 martie de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

În aceeași zi, membrii Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC) s-au întrunit în ședință și au decis ,,aplicarea unor restricții privind utilizarea apei din Nistru pentru localitățile aflate pe segmentul râului dintre Rezina și Dubăsari”.

Se întâmplă după ce a fost sistată cu o zi mai devreme ,,activitatea stației de captare a apei la Cosăuți, precum și în localitatea Naslavcea, raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei. Autoritățile publice locale din localitățile riverane vizate vor asigura, în următoarele 48 de ore, utilizarea surselor alternative de apă, fără captarea apei din râul Nistru. De asemenea, acestea vor informa locuitorii că este interzisă utilizarea apei din Nistru pentru consum casnic și pentru adăparea animalelor”.

Totodată, autoritățile moldovene au decis ,,instalarea unor baraje și sisteme suplimentare de captare și absorbție a produselor petroliere în anumite puncte strategice ale râului, în special în zona de Nord și în aval până la stația de captare a apei pentru municipiul Chișinău, precum și instalarea unor bariere suplimentare în zona Dubăsari, pentru a reduce riscul propagării poluării. În același timp, operatorii serviciilor de alimentare cu apă din localitățile riverane sunt solicitați să verifice rezervele existente și să pregătească eventuale surse alternative de aprovizionare, în cazul în care situația o va impune”.

În data de 10 martie, Chișinăul a anunțat că apa Nistrului este poluată cu produse petroliere, acestea fiind vizibile în apropierea satelor Naslavcea și Otaci din raionul Ocnița, situat în nordul țării vecine.

În zilele următoare, poluarea s-a extins, iar Kievul a anunțat că și o parte a fluviului Nistru care traversează teritoriul Ucrainei este poluată, afirmând că situația a fost înregistrată în urma atacului Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk.

Iar în data de 13 martie, șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău, Alexandru Munteanu a solicitat activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.