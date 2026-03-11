Avertismentul Maiei Sandu: Kremlinul vrea să câștige nu doar războiul din Ucraina, ci și mințile europenilor

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a susținut o alocuțiune în Parlamentul lituanian, avertizând că Kremlinul vrea să câștige nu doar războiul din Ucraina, ci și mințile europenilor, și a subliniat că Kievul trebuie să fie ajutat, astfel încât ,,invazia Rusiei să eșueze”.

De la tribuna Parlamentului de la Vilnius, lidera de la Chișinău a vorbit despre războiul Rusiei contra Ucrainei, subliniind că acesta este ,,însoțit de manipulare sistematică a informațiilor și de revizionism istoric”. Maia Sandu a mai spus că Rusia nu câștigă acest război, iar dincolo de titlurile triumfaliste și de revendicările teritoriale se află un sistem aflat sub o presiune enormă.

,,Economia Rusiei funcționează într-un regim de război pe care nu îl poate susține la nesfârșit. Armata sa a suferit pierderi pe o scară pe care Moscova încearcă cu disperare să o ascundă. Iar izolarea sa internațională, deși imperfectă, este reală. Iar Ucraina nu doar supraviețuiește. Inovează. Pe câmpul de luptă, redefinește modul în care se poartă războaiele moderne, cu o ingeniozitate și un curaj care au uimit strategi militari din întreaga lume. În orașele sale, în instituțiile sale, prin oamenii săi, arată ceva și mai important: cum arată lupta pentru valori. Pentru ideea că o națiune liberă are dreptul să-și decidă propriul viitor. În fiecare zi în care Ucraina ține linia frontului, ține Rusia departe de granițele noastre, de restul Europei și merită tot sprijinul nostru”, a afirmat Maia Sandu.

Kievul trebuie susținut

Președinta Republicii Moldova a subliniat că comunitatea democratică nu știe încă cum să comunice acest adevăr, în timp ce Moscova ,,a investit masiv în războiul cognitiv, inundând spațiile noastre informaționale cu îndoială, cu oboseală și cu false echivalențe”.

,,Mesajul lor nu este întotdeauna „Rusia are dreptate”. Uneori este pur și simplu: „Nimic nu este clar. Toți sunt corupți. De ce ne-ar păsa?” Trebuie să transmitem mesajul nostru mai bine și să o spunem cu convingere. Reziliența Ucrainei este extraordinară. Sprijinul Europei, deși uneori lent, a fost consecvent. Sancțiunile au efect. Armele ajută. Mai este mult de făcut. Dar trebuie să ajutăm Ucraina să stea dreaptă și trebuie să facem ca invazia Rusiei să eșueze, nu doar pe câmpul de luptă, ci și în mințile cetățenilor din întreaga Europă. Această bătălie pentru minți nu este doar despre Ucraina. Se poartă în fiecare dintre democrațiile noastre”, a adăugat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Scopurile Kremlinului

Președinta Maia Sandu a adăugat că Rusia nu vrea doar să câștige pe teren în Ucraina, ci și alegeri și influență în Parlamente, finanțând masiv formațiuni politice.

,,Finanțează forțe politice care, odată ajunse la putere, vor demonta instituțiile democratice din interior… Construirea rezilienței împotriva acestui fenomen educarea cetățenilor, protejarea integrității electorale, expunerea ingerințelor străine, apărarea democrațiilor — este un imperativ de securitate europeană. Lituania a înțeles felul de a fi al Rusiei de zeci de ani. La fel și Moldova. Această claritate comună este exact ceea ce are nevoie Europa astăzi: o Uniune unită, puternică și onestă în privința amenințărilor cu care se confruntă. Pentru că, în fața unui imperiu agresiv, Europa trebuie să fie locul unde oamenii contează, unde suveranitatea este respectată și unde națiunile se apără reciproc. Lituania a arătat ce înseamnă asta în practică, construindu-și propria apărare, contribuind la apărarea colectivă, investind cât este necesar. Acesta este modelul. Acesta este standardul la care Europa trebuie să se raporteze”, a conchis Maia Sandu.

Discurs de Ziua Restaurării Independenței

Președinta țării vecine a susținut o alocuțiune în Parlamentul lituanian cu ocazia Zilei Restaurării Independenței, fiind marcată cea de-a 36-a aniversare a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, act pe care Republica Moldova a fost prima care l-a recunoscut.

Maia Sandu se află în vizită în țara baltică în perioada 10-11 martie, aceasta fiind efectuată la invitația omologului său de la Vilnius, Gitanas Nauseda.

Sprijin militar

Cu o zi mai devreme, lidera de la Chișinău și Gitanas Nauseda au avut o întrevedere, președintele Lituaniei anunțând că sprijinul militar pentru Chișinău în perioada 2026–2028 va fi de șase milioane de euro și îndemnând țara să-și consolideze capacitățile militare.