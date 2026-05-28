Ministrul Educației își donează salariul, după criticile că stătea pe telefon în timpul discursului unei eleve în lacrimi

Ministrul interimar al Educației a anunțat că își va dona salariul unui centru de îngrijire a copiilor. Mihai Dimian spune că va lucra fără plată până la finalul mandatului.

Mihai Dimian a anunțat pe Facebook că își va dona salariul de ministru Așezământului de copii „Sf. Ierarh Leontie” din Rădăuți.

Reacția ministrului vine după criticile care i-au fost aduse demnitarului, în urma dezbaterii în Parlament privind sănătatea mintală a copiilor, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. Acolo Ilinca, o elevă în clasa a V-a, a vorbit despre problemele cu care se confruntă elevii, la final fiind copleșită de lacrimi, iar în timpul intervenției ministrul se uita pe telefon.

”Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriți întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii, în contextul dat. Puteți viziona intervențiile altor elevi, puteți discuta cu participanți pentru a vă forma o părere în legătură cu cele întâmplate la acest eveniment, puteți răspunde la mesajul Ilincăi care era adresat tuturor (“voi”, profesori, părinți) nu doar mie, în particular. Cât despre mine, sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit și voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Așezământului de copii “Sf. Ierarh Leontie”. Eu sunt doar un om. Nu am în spate o echipă de imagine, un partid, un aparat de PR sau mecanisme sofisticate de comunicare. Mă interesează oamenii și ceea ce pot face concret pentru ei din poziția în care mă aflu. Nu am acceptat această funcție într-o perioadă atât de dificilă și nu stau departe de familie pentru confruntări sterile, pentru imagine sau pentru jocuri de comunicare, ci din convingerea că sistemele pot fi îmbunătățite prin muncă serioasă și decizii responsabile”, a scris ministrul pe Facebook.

Mihai Dimian a explicat motivul pentru care se uita în telefon în timpul discursului emoționant susținut de o elevă de clasa a cincea, după ce momentul a stârnit reacții în spațiul public.

„Am răspuns acelei invitații la o dezbatere (…) și am spus de la început că, având în vedere activitățile din ziua respectivă, mă trezisem la ora 2:00 pentru a lucra la un proiect de lege, amendamente la un proiect de lege care este urgent pentru a nu pierde așa-numiții bani asociați jalonului PNRR pe cercetare”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, în paralel, se purtau discuții și despre legea salarizării în educație, iar colegii săi participau la negocieri.

„Era în discuție și proiectul de lege privind salarizarea din învățământul românesc (…) și, de asemenea, la ora 15:00 era o raportare pentru proiectele PNRR care urmează să intre în negociere cu Comisia Europeană și au fost peste 4.000 de proiecte la care s-a lucrat”, a spus Dimian.

Ministrul a precizat că în momentul în care consulta telefonul se adunaseră mai multe mesaje urgente.

„În momentul respectiv se adunaseră mai multe mesaje și unele erau legate de aceste urgențe, proiectul privind digitalizarea cercetării (secretarul de stat îmi scria despre asta), colegii care erau la negocieri cu legea salarizării și raportarea la PNRR care era până la ora 15:00 și se discuta despre prelungirea termenului până a doua zi, ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat el.