Rusia a pierdut o jumătate de milion de soldați în Ucraina. Urmează războiul inteligenței artificiale și bătălia pentru spațiu, avertizează serviciile secrete britanice

Rusia a pierdut aproape o jumătate de milion de militari de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, a dezvăluit Anne Keast-Butler, directoarea agenției britanice de informații cibernetice (GCHQ). Declarația, menită să sporească presiunea asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, marchează o premieră: este pentru prima dată când șeful acestui serviciu secret publică date atât de ample privind pierderile umane ale Moscovei.

În cadrul primei sale conferințe anuale, susținută la Bletchley Park – legendarul centru de decodificare din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial –, Keast-Butler a subliniat că Putin înregistrează un regres pe câmpul de luptă.

„Noile date ale serviciilor de informații arată că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul conflictului”, a afirmat șefa GCHQ.

Bilanțul prezentat depășește semnificativ estimările anterioare. Spre exemplu, la începutul acestei luni, think-tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS) indica o cifră de aproximativ 350.000 de victime în rândul forțelor ruse. Raportat la durata conflictului declanșat pe 24 februarie 2022, statistica GCHQ tradusă în cifre zilnice înseamnă pierderi de peste 300 de militari ruși în fiecare zi, scrie Daily Mail.

În ceea ce privește pierderile Kievului, Keast-Butler nu a oferit date actualizate, însă președintele Volodimir Zelenski estima în februarie anul acesta 55.000 de soldați ucraineni căzuți la datorie.

Ofensiva hibridă a Moscovei și noul „scut cibernetic” al Marii Britanii

Pe lângă dinamica de pe front, șefa spionajului cibernetic britanic a avertizat că Moscova își intensifică acțiunile de război hibrid și sabotaj împotriva Occidentului, pe fondul blocajelor militare din Ucraina.

O atenție deosebită este acordată protejării infrastructurii critice submarine. „Suntem extrem de focusați pe protejarea fluxurilor de date și de energie care trec prin cablurile și conductele critice din apele britanice. Reușim asta deconspirând intențiile, motivele și capabilitățile subacvatice ale Rusiei”, a explicat ea.

Mesajul Londrei vine în contextul unor îngrijorări majore la nivelul agențiilor occidentale de securitate cu privire la operațiunile cibernetice agresive și campaniile de sabotaj orchestrate de Rusia în Marea Britanie și pe continentul european.

Războiul viitorului: Algoritmi și „agenți” AI în prima linie

Directorul GCHQ a subliniat că natura conflictelor internaționale s-a schimbat radical. Războiul modern nu mai depinde exclusiv de factorul uman, ci devine automatizat și ghidat de date.

În acest sens, Marea Britanie a anunțat proiectarea primului „scut cibernetic național” din lume, bazat pe inteligență artificială. Planul prevede ca, în următorii cinci ani, o rețea de „boți” antrenați de GCHQ să poată detecta amenințările la adresa companiilor strategice și să comunice autonom cu sistemele IT ale acestora pentru a bloca atacurile în timp record, înainte ca hackerii să provoace daune majore unor giganți industriali sau rețelelor de telecomunicații.

În acest nou ecosistem de securitate, deciziile critice de apărare vor fi luate la viteză de mașină, rolul spionilor umani devenind mai degrabă unul de „supervizare strategică”. Cel puțin în prima fază a unui atac, oamenii vor fi „la butoane, dar nu direct în mecanismul de execuție”.

„Revoluția AI este deja aici, aducând deopotrivă promisiuni și pericole. Avem o datorie intergenerațională de a securiza această tehnologie pentru a ne proteja siguranța națională și modul de viață”, a avertizat Keast-Butler.

Spațiul cosmic, noul teatru de confruntare geopolitică

Dincolo de dimensiunea cibernetică, GCHQ avertizează că spațiul devine următoarea frontieră a competiției pentru supremație între marile puteri. În ultimii trei ani, peste 10.000 de noi obiecte și constelații de sateliți au fost lansate pe orbită, accelerând volumul de date globale.

Atât China, cât și Rusia investesc masiv în tehnologii spațiale cu dublă utilitate – civilă și militară. Mai mult, conexiunile geopolitice devin tot mai evidente: serviciile secrete britanice dețin rapoarte conform cărora imagini din satelit au fost utilizate recent pentru a sprijini atacurile iraniene din zona Golfului.

„Tehnologia spațială este vitală pentru securitatea noastră națională, motiv pentru care cooperăm strâns cu aliații noștri pentru a o apăra”, a conchis oficialul britanic.