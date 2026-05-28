Nici PSD nu susține varianta unui guvern cu premier tehnocrat. Social-democrații așteaptă decizia lui Nicușor Dan SURSE

În contextul discuțiilor privind instalarea unui nou Executiv, varianta unui guvern cu premier tehnocrat pare să piardă susținere politică. Surse din PSD afirmă că partidul nu susține această opțiune.

Având în vedere că nici PSD, nici PNL nu susțin varianta unui premier tehnocrat, social-democrații spun că rămâne de văzut ce decizie va lua președintele Nicușor Dan. De asemenea, nu este clar dacă în aceste zile vor avea loc noi discuții la Cotroceni, deși neoficial președintele poartă discuții cu șefii de partide.

Tot potrivit surselor politice, în USR există discuții interne, o parte dintre membri fiind reticenți față de o guvernare alături de PNL.

Social-democrații consideră că nu există un blocaj exclusiv la nivelul PNL sau USR, însă dificultățile apar în momentul în care partidele încearcă să transforme acordurile de principiu în măsuri concrete de guvernare. Sursele citate indică drept exemplu discuțiile privind legea salarizării, unde, deși ar exista înțelegeri preliminare, tensiunile reapar rapid între partidele implicate în negocieri.

Miercuri, Eugen Tomac a declarat că „țara are nevoie de Guvern”, răspunzând astfel întrebărilor legate de o posibilă nominalizare a sa pentru funcția de prim-ministru.

În plus, pe 7 iunie expiră interimatul actualului Executiv. Guvernul nu mai poate continua după această dată în actuala formulă, în contextul în care mai mulți miniștri interimari își încheie mandatele prevăzute de lege.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că „este greu ca un premier tehnocrat să poată performa”.

„În situația actuală, în care PSD a dezertat de la răspundere, un guvern tehnocrat este una dintre posibilitățile discutate. Totuși, după experiența mea de aproape un an ca premier, cred că este greu ca un premier tehnocrat să poată performa”, a spus Bolojan.

Până acum, Nicușor Dan a avut la Cotroceni discuții cu liderii principalelor partide parlamentare, reprezentanții minorităților naționale, delegațiile S.O.S. România și POT, parlamentarii din grupurile Uniți pentru România și PACE – Întâi România, precum și cu aleșii neafiliați.

Ulterior, șeful statului a transmis că discuțiile vor continua până la identificarea unei formule guvernamentale stabile.

„Voi continua seria consultărilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a declarat președintele României.

Recent, Nicușor Dan a amânat desemnarea unui candidat pentru funcția de premier, în lipsa unei majorități parlamentare pentru formarea noului Guvern. Potrivit unor surse politice citate de „Adevărul”, favorit rămâne Eugen Tomac, însă sprijinul din Legislativ este insuficient în acest moment.

Consultările au avut loc în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare și desemnarea unui premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai.