„Să stea o noapte pe Terapie Intensivă!” Revoltă în Sănătate după legea salarizării: o asistentă îl cheamă pe Bolojan la ATI

În timp ce protestează în fața Ministerului Muncii împotriva noii legi a salarizării, despre care spun că le va reduce veniturile și va afecta grav întregul sistem, sindicaliștii din Sănătate îl invită pe premierului interimar Ilie Bolojan la Terapie Intensivă.

Proiectul noii legi a salarizării a declanșat proteste în rândul bugetarilor din diferite domenii, după ce sindicaliștii au ajuns la concluzia că viitoarele grile de plată ar putea reduce veniturile și ar schimba semnificativ modul în care sunt remunerați angajații.

În acest context, sute de angajați din Sănătate au protestat joi, începând cu ora 11:00, în fața Ministerului Muncii, într-o acțiune organizată de Federația Sanitas. Nemulțumirea lor pornește de la proiectul noii legi a salarizării, aflat în dezbatere, despre care sindicaliștii afirmă că ar modifica în mod substanțial structura veniturilor din sistemul sanitar și ar putea duce la scăderi importante pentru o parte dintre angajați.

Reprezentanții angajaților susțin că actuala formă a proiectului nu doar că reduce anumite sporuri și beneficii, dar rupe echilibrul salarial construit în ultimii ani în spitale, unde veniturile sunt formate din salariul de bază și o serie de sporuri pentru condiții de muncă, ture și ore suplimentare.

Una dintre asistentele prezente prezente la protest i-a transmis o invitaţie directă premierului interimar Ilie Bolojan.

„Să vină la noi, să stea o noapte pe Terapie Intensivă, să vadă dacă ne merităm banii sau nu!”, i-a cerut ea lui Ilie Bolojan.

Câţi bani ar putea pirde angajaţii din sistemul medical

Protestul de joi al Sindicatului Sanitas vine ca prim răspuns organizat la proiectul privind legea salarizării prezentat luni de ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru.

Sindicaliștii cer retragerea proiectului în varianta actuală și reluarea discuțiilor pe baza variantelor negociate în ultimii doi ani, susținând că modificările au fost introduse fără o consultare reală a sistemului sanitar.

Ei au prezentat și calcule privind efectele concrete asupra veniturilor. Potrivit Federației Sanitas, o asistentă cu experiență ar putea pierde cel puțin 1.200 de lei lunar, chiar dacă lucrează în continuare aproximativ 60 de ore în weekend.

În prezent, veniturile personalului medical sunt completate de sporuri pentru condiții de muncă, indemnizații de hrană și plăți suplimentare pentru turele de weekend și orele lucrate în afara programului standard.

Dacă aceste sporuri ar fi reduse sau eliminate, salariul de bază al unei asistente rămâne în jur de 4.000 de lei, în timp ce veniturile totale pot ajunge în prezent la 6.000-7.000 de lei, în funcție de vechime și programul de lucru.

Infirmierele și brancardierii, care câștigă în prezent aproximativ 4.000 de lei, ar fi de asemenea afectați de noua grilă de salarizare, la fel ca personalul TESA, categorie considerată vulnerabilă în fața restructurării sistemului de plată.

Calendarul protestelor

Sindicatul Sanitas anunţă, de asemenea, că protestul de astăzi este doar începutul, pentru că vor urma şi altele, care ar putea culmina cu o grevă generală.

Astfel, pe 3 iunie este programată o manifestație în Piața Victoriei, la care sunt așteptate aproximativ 20.000 de persoane, urmată de un marș către Palatul Parlamentului.

Un al doilea protest este anunțat pentru 9 iunie, cu o participare estimată la circa 30.000 de oameni.