Trimisul lui Putin la Chișinău, așteptat la MAE moldovean cu apa poluată a fluviului Nistru după atacul rusesc

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat marți la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol.

UPDATE La sediul MAE, diplomatului i-a fost prezentată apa fluviului Nistru care a fost poluată cu petrol în urma atacului rusesc din Ucraina, o sticlă fiind pusă pe masă, chiar în fața sa.

Responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Externe l-au convocat la ora 09:00 pe ambasadorul agreat al Federației Ruse pentru a-i transmite nota de protest față de atacul Moscovei asupra Complexului Hidroenergetic Novodnestrovsk din Ucraina, acesta având loc în data 7 martie și provocând scurgeri masive de petrol ,,în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău”.

Totodată, MAE subliniază că ,,astfel de acțiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi acceptate”.

Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a afirmat că Comisia Europeană este pregătită să ofere sprijin prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE R. Moldova, țară afectată de poluarea Nistrului cu petrol în urma unui atac rusesc, subliniind că războiul Rusiei nu se oprește la granițele Ucrainei.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în fluviul Nistru, fiind astfel amenințată alimentarea cu apă a întregii țări.

Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă de mediu pe fluviul Nistru pentru 15 zile după poluarea cauzată de Kremlin. Decizia este necesară pentru aplicarea măsurilor și intervențiilor suplimentare în nordul țării, unde situația este critică, potrivit premierului Alexandru Munteanu.

Starea de alertă de mediu pe fluviul Nistru permite ,,instituirea unor restricții privind captarea și utilizarea apei în sectoarele unde analizele indică depășiri ale valorilor admise, pentru a preveni contaminarea sistemelor de alimentare cu apă”, precum și ,,mobilizarea de resurse suplimentare, inclusiv din rezervele de stat și care nu sunt sub administrarea directă a statului, precum și implicarea structurilor de intervenție suplimentare și integrarea echipelor internaționale care au venit în sprijinul Republicii Moldova prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene”.⁠ ⁠

Ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Hajder, a afirmat că petrolul continuă să se verse în fluviul Nistru, iar volumul acestuia este uriaș.

,,Volumul de petrol este mai mare decât cel anunțat inițial de 1, 5 tone. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Vinovatul exclusiv pentru poluare este Federația Rusă. Distrugerea infrastructurii și agresiunea Rusiei are consecințe care ne afectează pe noi direct. Agresiunea Rusiei ne lovește tot mai tare: de la dronele care survolează spațiul nostru aerian la poluarea resurselor noastre naturale și anume aprovizionarea cu apă”, a menționat ministrul Gheorghe Hajder.

Totodată, oficialul moldovean a precizat că Chișinăul primește ajutor din partea Bucureștiului în această situație critică, fiind vorba atât de echipamente, cât și de expertiza specialiștilor din România.

,,Ca de fiecare dată, România a răspuns prompt solicitării noastre și a demonstrat o solidaritate extraordinară: în mai puțin de opt ore, Guvernul de la București ne-a oferit sprijin, trimițând echipamente vitale și experți. La această oră, alături de noi, în teren se află 13 experți români, specializați în intervenții în caz de poluări în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și a Administrației Naționale Apele Române. Aceștia lucrează cot la cot cu salvatorii noștri, utilizând echipament modern de peste Prut”, a conchis Gheorghe Hajder.

În data de 10 martie, Chișinăul a anunțat că apa Nistrului este poluată cu petrol, acesta fiind vizibil în apropierea satelor Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița, situat în nordul țării vecine.

În zilele următoare, poluarea s-a extins, iar responsabilii Ministerului moldovean al Mediului au decis instalarea primelor filtre în raionul Soroca și au sistat alimentarea cu apă a satului Naslavcea din raionul Ocnița, precum și în raioanele Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei, unde au fost instalate baraje pentru oprirea extinderii poluării.

Între timp, Chișinăul a primit ajutorul Bucureștiului care a oferit mai multe echipamente necesare.

De asemenea, Kievul a anunțat că și o parte a fluviului Nistru care traversează teritoriul Ucrainei este poluată. Conform autorităților ucrainene, poluarea a fost cauzată de atacul Kremlinului asupra Centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk care funcționează pe fluviul Nistru. Acesta a avut loc în data de 7 martie.