Primăria Iași trimite apă orașului Bălți din Republica Moldova pe fondul poluării cu petrol a fluviului Nistru

Primăria municipiului Iași trimite 100.000 de litri de apă orașului Bălți din Republica Moldova, rămas fără apă pe fondul poluării cu petrol a fluviului Nistru. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica, recomandând agenților economici să doneze apă moldovenilor. 

Bălți a rămas fără apă pe 11 martie. FOTO: Facebook.com/ Centrul Național de Management al Crizelor
Bălți a rămas fără apă pe 11 martie. FOTO: Facebook.com/ Centrul Național de Management al Crizelor

Conform primarului Mihai Chirica, 100 de recipiente cu o capacitate de 1.000 de litri fiecare vor fi transportate în Republica Moldova, unde vor fi umplute cu apă potabilă din rețeaua ApaVital din satul Măcărești, raionul Ungheni.

Totodată, primarul Mihai Chirica face apel către supermarketurile și hipermarketurile care își desfășoară activitatea în municipiul Iași să doneze apă potabilă în recipiente mari pentru cetățenii din municipiul Bălți, localitate din nordul Republicii Moldova.

,,De asemenea, Primăria municipiului Iași face apel la bunăvoința și solidaritatea ieșenilor de a dona apă potabilă pentru locuitorii municipiului Bălți. Pentru aceasta, începând de miercuri, 18 martie 2026, vor fi deschise cinci puncte de colectare astfel urmează: Piața Unirii, esplanada Oancea din cartierul Tătărași, Piața Palatului Culturii – zona Casei Dosoftei, Piața Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun, respectiv Kaufland Păcurari – în zona stației de transport public. Punctele de colectare vor funcționa în intervalul orar 9.00 – 18.00 în zilele lucrătoare, iar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul orar 10.00 – 14.00”, se arată într-un mesaj al Primăriei municipiului Iași.

Depășirea limitelor umanității

Sistarea apei potabile din municipiul Bălți, precum și din alte localități din țara vecină au fost cauzate de atacurile rusești asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk din Ucraina ce au cauzat poluarea fluviului Nistru.

„Invazia rusă a depășit orice limită a umanității, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovați. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localități întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În fața acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim și să acționăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noștri din municipiul Bălți. Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în fața distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălți și rămânem uniți împotriva oricărei forme de agresiune”, a afirmat primarul Mihai Chirica.

Mulțumirile primarului moldovean

La rândul său, primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov, a mulțumit pentru suportul oferit de autoritățile române, subliniind că l-a contactat pe primarul Mihai Chirica și i-a solicitat sprijinul.

,,Îi mulțumesc din suflet domnului Mihai Chirică și comunității din Iași pentru solidaritate și pentru acest gest frumos de sprijin.Astfel de momente ne arată cât de importantă este solidaritatea între orașe și oameni.Sunt sigur că vom depăși cu demnitate și această perioadă dificilă”, a menționat funcționarul moldovean.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, alimentarea cu apă fiind întreruptă pe fondul poluării fluviului Nistru.

Responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova au inițiat un proces penal pe faptul poluării cu petrol a fluviului Nistru după atacul rusesc din Ucraina, subliniind că s-au autosizat după ce Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pentru 15 zile.

Iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat marți la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol. 

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în fluviul Nistru, fiind astfel amenințată alimentarea cu apă a întregii țări.

